А с ними по-другому никак.

Экстремизм как понятие подразумевает полное самопожертвование во имя какой бы то ни было цели, использование радикальных, бескомпромиссных методов достижения этих целей при полном игнорировании последствий для тех, кто эти методы применяет. Хрестоматийными экстремистами являются различные ближневосточные группировки, финансируемые внешними акторами, и которые готовы жертвовать собой и собственными государствами ради сеяния бесконечного хаоса в регионе.

Так, на днях в Сирии активизировались различные запрещённые экстремистские и откровенно террористические группировки, которые начали стремительно продвигаться с севера страны на юг. Группировкам удалось занять значительную часть территории. И хотя ситуация тяжёлая, но не критическая. И вот, сегодня с обращением к нации выступил президент Сирии Башар Асад, пообещавший «сломать и уничтожить терроризм».

По словам Асада, те, кто сеют страх, понимают только язык силы, и именно на этом языке Сирия будет с ними разговаривать.

Напоминаем, что в Сирии сохраняется российское военное присутствие — в частности, постоянно работают Воздушно-космические силы, которые сейчас активно утюжат позиции вышеуказанных антисирийских подразделений. Сирия является союзником России и главным плацдармом РФ на Ближнем Востоке, поэтому очевидно, что сейчас значительная часть ресурсов будет вынужденно выделена на подавление террористических по своей сути и предназначению формирований.