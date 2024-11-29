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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России завтра стартуют розничные продажи Lada Aura
Счастье было так близко.

Отношение к продукции «АвтоВАЗа» в российском обществе, кто бы что ни говорил, но максимально единое независимо от различий во всех других взглядах. Тольяттинского автогиганта можно было бы поздравить с таким результатом, если бы он был позитивным, но его это, собственно говоря, не сильно-то и волнует: предприятие пользуется колоссальной государственной протекцией и позволяет себе производить машины за значительные суммы денег, рассчитывая на государственные заказы или же на административный ресурс регионов.

Так на свет появилась Lada Aura, которая завтра переходит на этап начала розничных продаж. Как сообщил «АвтоВАЗ», уже с 30 ноября новенькие «Ауры» начнут поступать в первые пять дилерских центров Lada в Москве и ещё в пять — в Петербурге.

Напоминаем, что Lada Aura — это удлинённая и более богатая версия Lada Vesta. Новинка предназначена для работы в такси, а также в качестве автомобилей для чиновников достаточно высокого уровня. Машина оснащается двигателем с максимальной мощностью 122 л. с., отличается наличием кожаного салона, четырьмя подушками безопасности, а также всех современных удобств и «плюшек», начиная от светодиодных фар и заканчивая датчиками контроля слепых зон.

В базовой комплектации Lada Aura оценивается в 2,59 млн рублей, а в комплектации Status — в 2,79 млн рублей. По ценообразованию что бы то ни было добавлять уже даже как-то неловко, поскольку всеми это уже сказано неоднократно: машина крайне переоценена производителем.

#россия #автомобили #промышленность #lada #lada aura #«автоваз»
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