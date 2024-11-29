Причём в первую очередь последствия будут ожидать посла Евросоюза.

Как вы понимаете, как только государства находят в себе силы вести суверенную политику, к ним тут же прилетает десант учителей «демократии» и совершенно нагло и беспринципно вмешивается во внутриполитические дела. Грузия исключением пока не является: этой ночью в Тбилиси вновь было неспокойно: проедающая западные гранты «оппозиция» бунтовала против принимаемых грузинским политическим руководством решений, возводя баррикады, устраивая пожары и калеча представителей правоохранительных органов.

Всё это в западной прессе подаётся под соусом «мирных протестов», но в грузинском политическом руководстве на этот счёт есть своё максимально прагматичное мнение. В частности, сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что послам западных стран, включая посла Евросоюза в целом, грозят последствия за их участие в несанкционированных митингах.

По словам Кобахидзе, власти на протяжении длительного времени на эти вопиющие факты не обращали внимание, но любая чаша терпения рано или поздно переполняется. Как отметил грузинский премьер, если поведение посла Евросоюза и других западных послов не изменится, то Тбилиси оставляет за собой право на жёсткую дипломатическую реакцию.

Напоминаем, Грузия под руководством партии «Грузинская мечта» активно восстанавливает собственную субъектность и государственный суверенитет, полностью утраченные в период правления президента Михаила Саакашвили. Вчера Тбилиси официально заморозил вопрос о вступлении в Евросоюз минимум до 2028 года. Если так пойдёт дальше, то можно и с Россией дипломатические отношения будет восстановить, а там уж недалеко и до обсуждения вопроса принадлежности Абхазии и Южной Осетии, которые РФ после конфликта августа 2008 года намеренно оставила именно что независимыми государствами, а не включила их в свой состав.

Что до коллективного Запада, то нетрудно заметить, что его влияние в мире и способность контролировать процессы разваливается с немыслимой скоростью. Связано это со стремительно увядающей привлекательностью Запада. И виноват он во всём этом исключительно сам, став пародией на самого себя.