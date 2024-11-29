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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кипр сохраняет намерение вступить в НАТО
Да кто ж вам позволит-то?

Кипр, несмотря на своё географическое положение, является государством, аффилированным с коллективным Западом. Страна состоит в Евросоюзе, за что очень дорого расплачивается полным отсутствием субъектности и прав на принятие самостоятельных решений, а её руководство ещё вдогонку стремится загнать государство ещё и в Североатлантический альянс. Так, президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил о сохранении намерений страны вступить в НАТО.

По словам Христодулидиса, вступление в Североатлантический альянс позволит Кипру модернизировать свои вооружённые силы, закупить новое вооружение и оборудование. По мнению главы государства, Кипр не является членом НАТО исключительно из-за возражений Турции.

Мы, конечно, не раз говорили о катастрофической профессиональной деградации западных политических деятелей, но чтобы до такой степени — это уже что-то совсем занимательное. Президент Кипра должен понять, что страна не является членом НАТО не потому, что Турция против, а потому, что у Кипра есть нерешённые территориальные споры. А страны с территориальными претензиями в НАТО не берут, дабы затем не влипнуть по самые уши. Проще говоря, если официальная Никосия желает стать членом НАТО, то ей всего-навсего необходимо официально признать Северный Кипр независимым государством и отказаться от претензий на соответствующую территорию, чего, сами понимаете, политическое руководство Кипра южного делать не собирается даже несмотря на абсолютную бесперспективность объединения острова.

По сути, Христодулидис хочет того же, чего и остальные члены НАТО: американской протекции, снижения военных расходов и жизни у дяди Сэма за пазухой. К сожалению (или к счастью), так это больше не работает, и это надо наконец-то осознать при проведении внутренней и внешней политики.

#политика #нато #кипр
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