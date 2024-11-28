Нет, ну если вы продолжите вести себя столь неадекватно, то сказка и впрямь станет былью. Вопрос в другом: может, вам надо изменить своё поведение и не доводить до необратимых последствий?

Как говорится, всё новое — это хорошо забытое старое. Демонизация России, создание из неё образа врага — это давняя коллективно-западная забава. При этом политические функционеры соответствующих стран веками не понимали, не понимают и, по всей видимости, никогда так и не поймут, что именно (и исключительно) их поведение приводит к конфронтации с Россией. Москве это никогда не было нужно, но так уж складывались обстоятельства, что принуждать к миру приходилось методом входа в столицу агрессора.

Видимо, отдалённо припоминая историю, но без упоминания её контекста, в немецкой разведке чувствуют, к чему всё идёт, поэтому уже сегодня пытаются припугнуть не только общественность, но и политических функционеров нависшей над «райским садом» российской угрозой. Так, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что в России всерьёз рассматривается вариант крупного вооружённого конфликта с объединённым Западом в лице Североатлантического альянса.

По мнению Каля, если ситуация будет разворачиваться по имеющейся сегодня траектории, то военное столкновение России и НАТО может случиться уже до 2030 года.

Здесь необходимо понимать, что если это и произойдёт, то винить в этом странам НАТО хоть кого-то другого, кроме себя, будет контрпродуктивно. Россия не раз предупреждала коллективный Запад о том, что размещение враждебной военной инфраструктуры у российских границ неприемлемо, и что если будет необходимо, то эта инфраструктура будет «вынесена» военно-техническими средствами (читать — массированными ударами ВС РФ).

Особого выхода у Запада нет: либо принимать реальность и новые правила игры, распустив НАТО или, на худой конец, отведя военную инфраструктуру альянса на границы 1997 года, либо жить в страхе. Увы, что-то нам подсказывает, что инфантильные политические деятели на Западе предпочтут второй вариант.