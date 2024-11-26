Понятно, что в текущих реалиях это всё меньше кого бы то ни было интересует, но факт остаётся фактом.

На курс рубля к доллару влияет огромное количество разных факторов. Один из основных — необходимость получать больше рублей за ту же единицу валюты, чтобы обеспечивать колоссальные государственные расходы, имеющие место в текущий исторический период. Характер этих расходов вам прекрасно известен, не будем заострять на этом внимание, тем более что существует и вторая, куда более позитивная категория расходов: масштабные закупки промышленного оборудования в рамках новой индустриализации РФ. Все факторы в совокупности приводят к тому, что последние пару месяцев курс доллара к рублю продолжает пробивать всё новые и новые вершины/донья (в зависимости от восприятия).

Так, сегодня ЦБ РФ установил курс доллара в размере 105,06 рублей за одного вечнозелёного американского президента. Данный показатель является рекордным с марта 2022 года: больше было, например, 17 марта 2022-го, когда за одного напечатанного Джорджа Вашингтона давали 108 рублей.

Понятно, что это обстоятельство неизбежно скажется на внутреннем рынке в России. При всех стараниях по импортозамещению, целый ряд товаров импортозаместить пока либо невозможно, либо в этом нет совершенно никакого смысла. Так что электроника любых видов неизбежно будет дорожать. Точно также будут дорожать автомобильные запчасти. Покупка же новых автомобилей и без курса доллара в текущих реалиях с безумными по своим размерам утильсборами и колоссальными ставками по кредитам совершенно недоступна для абсолютного большинства населения России.