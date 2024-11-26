В палате всё стабильно.

Казалось бы, любое «контрнаступление» или просто наступление ВСУ всякий раз оборачивается для Киева большими проблемами. Обычно на ошибках принято учиться, и в данном случае это должно означать отказ киевского военного-политического руководства от различных авантюр, пиар-действий и прочих глупостей, но не для того кураторы Украины сажали в руководство страны деятелей с откровенно экстремистскими наклонностями, чтобы мыслить рационально. Как раз-таки подобные деятели и нужны для того, чтобы принимать максимально иррациональные решения в интересах своих кураторов.

И вот, сегодня стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский на встрече с военными корреспондентами заявил о планировании наступательных действий, дескать, украинская армия не должна только обороняться, и в обороне конфликты не выигрываются.

Не знаем, на каком основании Сырский полагает, что ВСУ в том положении, чтобы куда бы то ни было наступать и уж тем более выигрывать, но факт остаётся фактом: ни о каком мире на любых условиях, что нужно в первую и последнюю очередь самой Украине, в Киеве даже не думают. И ничем, кроме продолжения трагедии, это для государства не закончится.

Почему мы так в этом уверены? Например, потому, что затягивание текущего кризиса в первую и в последнюю очередь вредит самой Украине. На сегодняшний день будущего у Украины уже нет, а ведь всё могло быть совсем иначе, имей киевское политическое руководство хоть каплю самостоятельности.

Тем не менее, пока что наступление по всей линии боевого соприкосновения ведут именно ВС РФ, причём делают это рекордными с весны 2022 года темпами.