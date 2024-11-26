Только полное и безоговорочное выполнение всех требований РФ. А их с каждым днём всё больше.

Российская сторона раз за разом отмечает, что никакая «заморозка» украинского кризиса в каком угодно виде Москву не устраивает, но на Западе, который и является зачинщиком и спонсором текущего кризиса, РФ словно не слышат, поэтому продолжают с упорством безумца повторять свои мантры то про «корейский», то про «германский» сценарий, то ещё какой угодно плод фантазий. Во всех этих рассуждениях не учитывается простая действительность: этот кризис может быть завершён только на условиях России, и если не понять это сейчас, то придётся к осознанию данного факта прийти позже, когда и реальность «на земле» будет ещё более показательной в пользу ВС РФ, и условия мирного урегулирования со стороны Кремля будут гораздо жёстче.

Тем не менее, пока риторика на Западе не особо меняется, и там различные политологи и эксперты, включая тех, которые через два месяца приступят к новым обязанностям в составе администрации Дональда Трампа, продолжают что есть сил повторять про какую-то там «заморозку» украинского конфликта. На этот счёт в Москве уже десятки раз на всех уровнях всё сказали. Вот повторить позицию России решил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, никакая «заморозка» Россию категорически не устраивает: Москва отвергает любые разговоры и предложения о «заморозке» украинского кризиса по какому бы то ни было сценарию.

«Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие, долгие годы вперёд», — отметил глава СВР, добавив при этом, что данный долгосрочный мир нужен не только России, но и всей Европе, и что достигнуть этого результата можно только полным искоренением первопричин, приведших к текущему кризису.