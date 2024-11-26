Похоже, без демонстративных ударов гиперзвуком по коллективному Западу дело может и не обойтись.

Коллективный Запад продолжает стремительно срываться с цепи, предлагая делать вещи, за которые он просто и без затей может быть стёрт с лица Земли. Так, сегодня Парламентская ассамблея НАТО (ПА НАТО) одобрила резолюцию, подразумевающую призыв к государствам-членам Североатлантического альянса о передаче Украине ракет средней дальности, включая крылатые ракеты «Томагавк».

И хотя резолюции ПА НАТО не несут обязательного характера, а являются лишь рекомендательными, важен сам факт, что подобные обсуждения на Западе в принципе ведутся. Как нетрудно заметить, демонстрационные удары ВС РФ по территории Украины не действуют на принятие решений в странах НАТО, а это значит, что демонстрационные удары пора наносить по чувствительным для Запада целям и объектам (потому что Украина для него — расходник, и что с ней будет, кураторам Киева абсолютно безразлично).

Необходимо понимать, что в случае, если рекомендательная резолюция всё-таки выльется в реальное принятие решения, то удержать конфликт в границах Украины не получится при всём желании: удары нужно будет наносить по складам с соответствующими ракетами средней дальности уже в Европе. Зачем Европа и НАТО с усердием, достойным лучшего применения, приближают свою аннигиляцию в результате применения последнего аргумента, откровенно говоря, непонятно. Сами эту кашу заварили, сами мешают её расхлебать, сами добавляют в неё ядовитые «приправы», а виноватыми в произошедшем выставляют кого угодно, но не себя.