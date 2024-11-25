Продукция перемаркированного JAC настолько «востребована» на российском рынке, что приходится искать возможности её экспорта.

Россия и Куба являются коллегами по незаконным рестрикциям («санкциям»). И если Россия по причине своих масштабов, уровня развития и важности для глобального рынка может позволить себе эти рестрикции, по сути, игнорировать и заниматься индустриализацией и импортозамещением, то вот о Кубе ничего подобного даже близко сказать нельзя: испортив в середине XX века отношения с соседней сверхдержавой, Остров свободы по причине недальновидности своего политического руководства того времени «влип» в крайне непростую ситуацию, выхода из которой, по большому счёту, для официальной Гаваны нет и пока не предвидится.

Под основной удар попал кубинский автомобильный рынок, и вот, подсобить товарищам кое-как пытается Россия. В частности, сегодня стала поступать информация о том, что российский автозавод «Москвич», который восстановил производство автомобилей культовой советской марки, правда, являющихся лишь перемаркированными версиями китайских автомобилей JAC, намерен начать поставки своей продукции на Кубу. Об этом стало известно из заявления вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Дополняется, что речь идёт о пятидесяти автомобилях «Москвич 3», которые получит один из кубинских таксопарков. Каким образом Куба, недавно серьёзно пострадавшая от урагана, будет расплачиваться за эти автомобили, вопрос, что называется, повисший в воздухе.