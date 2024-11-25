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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
России бы допустить размещение «Орешника» на Кубе, как в старые добрые. Глядишь, всё уже было бы иначе.

Что мы знаем о текущем гибридном прокси-конфликте коллективного Запада против России? Например, то, что никакой угрозы своему благополучию с той стороны не ощущают, а демонстрационные удары по Украине их совершенно не тревожат, потому что Украина, и это очевидно и вполне логично, ими воспринимается исключительно как инструмент, как разменная монета. Поэтому «грозить» реальному геополитическому оппоненту надо совсем в других местах и на совсем иных качественном и количественном уровнях.

Вот, по всей видимости, мы стремительно скатываемся к новой гонке вооружений, которая всегда сопутствует Холодной войне. В последнюю, согласно комментариям всё большего количества политологов, мы уже скатились в результате действий коллективного Запада за последние почти три года.

Так, сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия в качестве ответной меры на действия Соединённых Штатов рассматривает возможность размещения «Орешника» и иных ракет того же класса (баллистические ракеты средней дальности) в азиатском регионе.

Напомним, что на прошлой неделе состоялась яркая во всех смыслах премьера «Орешника»: было осуществлено первое в истории человечества боевое применение баллистической ракеты средней дальности. Данный факт должен был стать сигналом для тех, кто дёргают за ниточки украинской куклы в текущем конфликте, но пока что особого эффекта от произошедшего не наблюдается. Возможно, с той стороны поймут серьёзность ситуации, к которой они подтолкнули мир, только тогда, когда «Орешник» открыто и совершенно не иллюзорно будет нацелен на их территорию.

#россия #сша #политика #«орешник»
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