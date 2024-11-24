Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США опять напомнили про богатство Украины ресурсами, которыми хочет завладеть Вашингтон
Поезд ушёл.

В прессе всё чаще появляется информация о том, что Украина, по сути, давным-давно распродана западным (преимущественно американским) холдинговым компаниям. Распроданы предприятия, недра, а также, по сути, люди, которые в этих сферах работают. Ничего нового западная пресса, безусловно, не пишет, да и в самих Штатах своих истинных намерений (помимо «ослабления» России, конечно) в отношении Украины никто и не скрывает.

Так, одиозный сенатор Линдси Грэм, регулярно отпускающий циничные комментарии в отношении Украины в целом и украинского кризиса в частности, заявил, что эта страна чрезвычайно богата полезными ископаемыми, включая весьма редкие и ценные. Поэтому, в фантазиях Грэма, Украина «готова заключить с нами соглашение», чтобы США, дескать, обеспечили такое положение дел, при котором «Россия не сможет обосноваться там». Параллельно с этим, считает Грэм, США могут отбить вложенные в Украину деньги за счёт этих самых ресурсов.

Проблема этой логики типичная для американского политического класса — тотальное незнание географии и геологии: дело в том, что те территории, на которых и в недрах которых сосредоточены основные богатства, уже заняты Россией, присоединены к ней в качестве субъектов федерации и не подлежат торгу ни при каких обстоятельствах.

Как уже отмечалось много раз, коллективному Западу давно пора начинать жить по средствам, то есть, жить очень бедно. Грабить больше некого, вот и получается, что этот монструозный «организм» начинает стремительно поедать сам себя, дабы продержаться ещё хоть чуть-чуть. Это видно по тому, как США приносят Европу и её экономический потенциал в жертву, чтобы осуществить повторную индустриализацию самих Штатов. А кто говорил, что Европа — это союзник США? Сфера влияния, не более.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика
+
Написать комментарий (0)
Зеленский заявил, что хочет увидеть предложение Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
47
Как защитить свой роутер от соседей и из-за чего ещё интернет может работать слишком медленно
7
Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"
12
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
1
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
127
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
45
Немного о модах для STALKER 2
6
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
6
Есть ли смысл покупать видеокарты AMD осенью 2024г, и почему иногда у геймеров просто не выбора
8
Чем интересны старые игровые журналы - почему их стоит читать и перечитывать
7

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
19:29
Сын украинского чиновника спрашивает отца: - Папа, что такое патриотизм? - Патриотизм - это когда простые люди работают за копейки, чтобы мы могли жить в поместье и ездить на дачу в Испанию. - Но разв...
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
Cowboy Huggies
19:25
И гта 1 нет.
Мои игры ушедшего десятилетия, которые стоит пройти и не раз
Cowboy Huggies
19:22
Боярышником согреются. Скудность ума и употребление настойки боярышника, не дало положительных результатов в развитии демократии на украине.
Times: Украину ждут суровые морозы из-за отсутствия защиты на энергообъектах
chi
19:18
щас у него заработает , что же он будет ныть про линукс не для игр, надо было затянуть интригу...
Почему AMD Radeon это худший выбор для Linux, или как пришло время переустанавливать линукс
Майкопское Честное
19:18
Разверни мысль, что не так со "свинским шинным менеджментом"? Имеется ввиду совершенно провальные тактики в отношение, например, Леклера и Магнуссена?
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
botph
19:17
Так чимбал клоун. Клоуны умеют смешить, а не линупсы настраивать.
ПК Raspberry Pi 5 с Radeon RX 6700 XT запускает Crysis Remastered в 4K со скоростью 20-30 FPS
unhurtable
19:16
"Интересно, что батарея Cybertruck состоит из 1344 элементов и имеет общую емкость 123 кВт·ч. Каждый элемент весит около 721 кг, что составляет 24% от общего веса автомобиля." Угу, М - математика: 134...
Блогер использовал Tesla Cybertruck для автономного питания дома площадью 464 м²
chi
19:14
как он же решил приобщиться, но при этом должно все работать, если не работает значит проблема в косячном AMD, но тут надо быть последовательным до конца, и договаривать что ваш этот косячный процессо...
Почему AMD Radeon это худший выбор для Linux, или как пришло время переустанавливать линукс
linux4ever
19:13
Лови фикс, надо ps-gl32-img.glsl поправить: void mainImage(out vec4 fragColor, in vec2 fragCoord) { vec2 uv = fragCoord / iResolution.xy; if (uv.y > 0.1 && uv.y < 0.9) { fragColor = v...
Почему AMD Radeon это худший выбор для Linux, или как пришло время переустанавливать линукс
Такой то
19:13
"и 70%-й прирост производительности" тепловой энергии
RTX 5090 получит самый большой чип в истории видеокарт и 70%-й прирост производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем