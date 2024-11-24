Поезд ушёл.

В прессе всё чаще появляется информация о том, что Украина, по сути, давным-давно распродана западным (преимущественно американским) холдинговым компаниям. Распроданы предприятия, недра, а также, по сути, люди, которые в этих сферах работают. Ничего нового западная пресса, безусловно, не пишет, да и в самих Штатах своих истинных намерений (помимо «ослабления» России, конечно) в отношении Украины никто и не скрывает.

Так, одиозный сенатор Линдси Грэм, регулярно отпускающий циничные комментарии в отношении Украины в целом и украинского кризиса в частности, заявил, что эта страна чрезвычайно богата полезными ископаемыми, включая весьма редкие и ценные. Поэтому, в фантазиях Грэма, Украина «готова заключить с нами соглашение», чтобы США, дескать, обеспечили такое положение дел, при котором «Россия не сможет обосноваться там». Параллельно с этим, считает Грэм, США могут отбить вложенные в Украину деньги за счёт этих самых ресурсов.

Проблема этой логики типичная для американского политического класса — тотальное незнание географии и геологии: дело в том, что те территории, на которых и в недрах которых сосредоточены основные богатства, уже заняты Россией, присоединены к ней в качестве субъектов федерации и не подлежат торгу ни при каких обстоятельствах.

Как уже отмечалось много раз, коллективному Западу давно пора начинать жить по средствам, то есть, жить очень бедно. Грабить больше некого, вот и получается, что этот монструозный «организм» начинает стремительно поедать сам себя, дабы продержаться ещё хоть чуть-чуть. Это видно по тому, как США приносят Европу и её экономический потенциал в жертву, чтобы осуществить повторную индустриализацию самих Штатов. А кто говорил, что Европа — это союзник США? Сфера влияния, не более.