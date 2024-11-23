Банковские и транспортные карты, сим-карты, электронные паспорта.

Зеленоградская компания «НМ-Тех», владелец завода «Ангстрем-Т», анонсировала амбициозный план: с 2025 года запустить производство чипов для сим-карт, электронных паспортов, банковских и транспортных карт. Компания рассчитывает на прибыль свыше 3 трлн рублей к 2030 году.

Четыре проекта «НМ-Тех» включают выпуск микросхем для USB-токенов с электронной подписью (объем реализации почти 3 трлн рублей), UHF-меток для транспортных карт (4,8 млрд рублей), U-чипов для загранпаспортов (3,9 млрд рублей) и защищенных микросхем для сим-карт, применяемых в сетях связи и IoT (7,3 млрд рублей). Экспортный потенциал оценивается в $1,5 млн.

В «НМ-Тех» отказались от комментариев, но источник, близкий к компании, сообщил, что проекты находятся на ранней стадии. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «НМ-Тех» в 2023 году составила 231 млн рублей при убытке в 3,3 млрд рублей.

До 2022 года «Ангстрем-Т» уже выпускал аналогичную продукцию, однако санкции помешали массовому производству. Возобновление проектов связано с государственным курсом на импортозамещение в критически важных отраслях.

Минпромторг подтвердил, что запуск производства обусловлен требованием локализации к 2026 году, но объем госфинансирования засекречен. Ранее «Ведомости» сообщали о проекте постановления, соразработчиком которого выступала «НМ-Тех», об обязательном использовании российских чипов в сим-картах, банковских картах и других документах с 2026 года.

Эксперты считают прогнозы «НМ-Тех» реалистичными, учитывая потребность российского рынка в отечественной микроэлектронике. До введения санкций основным поставщиком чипов была нидерландская NXP Semiconductors. По мнению директора Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова, российская продукция изначально может быть дороже китайских аналогов, но с ростом производства и экспорта ценовая разница сократится.

В качестве потенциальных рынков сбыта рассматриваются страны под санкционным давлением и страны Глобального Юга. Операторы связи подтверждают важность развития отечественного производства чипов для снижения зависимости от импорта, но отмечают, что при выборе поставщика будут учитывать соответствие продукции техническим требованиям и ценовую конкурентоспособность.