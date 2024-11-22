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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев полагает, что применение «Орешника» меняет ход боевых действий на Украине
Надежда на то, что на той стороне не совсем тронулись умом. Но на это мы бы не рассчитывали.

Поскольку эскалация украинского кризиса со стороны коллективного Запада дошла до нарушения им крайне немногих истинных «красных линий» России, а именно — до ударов западным дальнобойным оружием по общепризнанной территории РФ, что невозможно без прямого участия военнослужащих стран-производителей таких вооружений — то вчера российской армии пришлось осуществить удар, который в военных кругах именуют деэскалационным.

Речь идёт об ударе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковой боевой частью в неядерном исполнении по предприятию «Южмаш» в городе Днепропетровске на Украине. Данный удар был призван показать возможности ВС РФ тем окончательно утратившим вменяемость представителям западных «элит», которые позволяют себе постоянно повышать в украинском кризисе ставки и наивно, самонадеянно полагать, что до них не доберутся и что отвечать за это не придётся. Ещё как доберутся и ещё как придётся, и избежать возмездия не получится ни при каких обстоятельствах, поэтому свою активность по Украине Западу надо сворачивать: собственно, именно такой посыл был у вчерашнего удара «Орешником», и поэтому он и называется деэскалационным в военных кругах.

И вот, по словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, которые он произнёс в интервью телеканалу Al Arabiya, применение «Орешника» меняет ход специальной военной операции на Украине. Медведев не стал уточнять, почему он считает, что данное оружие меняет ход конфликта, но предположим, что именно по причине демонстрации решительности российского политического руководства ответить на западные провокации.

При этом до ядерной войны, полагает Медведев, дело всё же не дойдёт. По крайней мере, в России, добавил политик, этого не хотят и воспринимают ядерное оружие исключительно как крайний вариант для действия. Да, в новой ядерной доктрине порог применения ядерного оружия значительно понижен, но здесь Запад должен искать проблему исключительно в себе и в своих действиях.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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