Интересно, те, кто позволили этому случиться, собственным карманом восстановление ущерба оплатят?

Кто позволил Курской авантюре Зеленского случиться и, более того, не превратить за неё центры принятия решений на Украине в воронки, с этим ещё предстоит разобраться, ну а пока что ситуация с боевыми действиями в общепризнанном российском регионе весьма двоякая. С одной стороны, в Курской области массово уничтожается личный состав и военная техника ВСУ, с другой стороны, самому региону тоже нанесён огромный ущерб. В подробности того, какой конкретно ущерб был нанесён Курской области вооружёнными формированиями Украины, углубился депутат Госдумы Николай Петров.

По словам Петрова, речь идёт о пусть и временной, но всё же утрате 629 гектаров пахотных земель, убийстве вооружёнными формированиями Украины 300 тысяч голов свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота, краже 350 тысяч тонн зерна и вывозе практически всей сельскохозяйственной техники, которую ВСУ только могли вывезти. Вместе с тем вооружёнными формированиями Украины были сожжены 14 деревень и разрушены 1 139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Как вы понимаете, ущерб колоссальный, и на данный момент не вполне понятно, кто будет оплачивать его восстановление — всё население России путём увеличения различных налогов и сборов, коллективный Запад и Украина путём безоговорочного наложения на них обязательств по репарациям, или же будет что-то смешанное. Ясно одно: коллективный Запад, который начал и затянул данный кризис, должен быть представлен к ответственности.

Боевые действия в Курской области продолжаются уже 3,5 месяца, и пока, несмотря на планомерное выдавливание ВСУ из региона, конца-края этому процессу не видать.