Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме рассказали об ущербе, нанесённом Курской области вооружёнными силами Украины
Интересно, те, кто позволили этому случиться, собственным карманом восстановление ущерба оплатят?

Кто позволил Курской авантюре Зеленского случиться и, более того, не превратить за неё центры принятия решений на Украине в воронки, с этим ещё предстоит разобраться, ну а пока что ситуация с боевыми действиями в общепризнанном российском регионе весьма двоякая. С одной стороны, в Курской области массово уничтожается личный состав и военная техника ВСУ, с другой стороны, самому региону тоже нанесён огромный ущерб. В подробности того, какой конкретно ущерб был нанесён Курской области вооружёнными формированиями Украины, углубился депутат Госдумы Николай Петров.

По словам Петрова, речь идёт о пусть и временной, но всё же утрате 629 гектаров пахотных земель, убийстве вооружёнными формированиями Украины 300 тысяч голов свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота, краже 350 тысяч тонн зерна и вывозе практически всей сельскохозяйственной техники, которую ВСУ только могли вывезти. Вместе с тем вооружёнными формированиями Украины были сожжены 14 деревень и разрушены 1 139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Как вы понимаете, ущерб колоссальный, и на данный момент не вполне понятно, кто будет оплачивать его восстановление — всё население России путём увеличения различных налогов и сборов, коллективный Запад и Украина путём безоговорочного наложения на них обязательств по репарациям, или же будет что-то смешанное. Ясно одно: коллективный Запад, который начал и затянул данный кризис, должен быть представлен к ответственности.

Боевые действия в Курской области продолжаются уже 3,5 месяца, и пока, несмотря на планомерное выдавливание ВСУ из региона, конца-края этому процессу не видать.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
«Тогда мы проиграем»: Зеленский уточнил, что будет с Украиной, если Трамп прекратит её финансирование
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
248
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
4
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
14
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
2
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

АК74
17:57
Лучшее в мире образование, здравоохранение, бесплатное жилье, право на труд и отдых. У рабов? Духовный фундамент строился на победе над буржуазией всего мира в 20х, на победе над фашизмом всего мира ...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
botph
17:51
Все так и было.
В ФРГ не исключили диверсию, вызвавшую разрыв подводного кабеля с Финляндией
botph
17:50
Населенный пункт не представляет стратегической важности © хахол о любом потерянном населенном пункте.
Министерство обороны официально подтвердило взятие населённого пункта Новоселидовка
nata16k8
17:44
Есть у человечества замечательная идеи: СВОБОДА и РАВЕНСТВО. Смешно? Наивно? Невыполнимо? Пока да. Но сама идея КОММУНИЗМА замечательна. Опыт его реализации в России - социализм (общественная собствен...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Dimkovski
17:43
Видеокарты очень дорогие. Можно попробовать взять Б.У. В остальном всё более или менее. 7500F + мать+ память можно взять за 30-35тыс. Считаю это недорого за свежую платформу, и для любых игр хватит на...
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
Tim Ronski
17:42
Ну для начала, спасибо за пост о разгоне на сайте о разгоне) А дальше - добро пожаловать в оверлокинг, как говорится) Вы купили два комплекта недорогой памяти и пытаетесь заставить их работать на час...
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
nonses84
17:42
Зачем нужна оптимизация , если есть мыло? Зачем увеличивать чистую производительность видеокарт, если можно сделать мыло 4.0, 5.0 и т.д.
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
Garthar
17:33
А если зайти на ту же википедию то мы там увидим: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82 Дефицит товара — это симптом...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Artem Opizdenefshiy
17:32
И оно называется :BattLeFiEld 2042 (говно).
Nubia Z70 Ultra получит основную камеру на 50 МП с переменной апертурой и 64 МП телеобъектив
unhurtable
17:31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE - правда хохлы и тогда ныть будут что у России есть ядра и побольше...
Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем