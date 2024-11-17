Есть северокорейские военнослужащие на территории России или нет, это вопрос, ответ на который мы, вероятнее всего, вряд ли узнаем. Теоретически это, безусловно, возможно, но крайне маловероятно, что речь идёт о каких-то значительных показателях в плане численности. Тем не менее, западная ангажированная пресса регулярно по совершенно непонятным причинам раздувает этот информационный повод.
Вот и сегодня агентство Bloomberg зачем-то опубликовало материал, в котором утверждает, что Пхеньян может направить на помощь Москве до ста тысяч военнослужащих с целью участия в боевых действиях. В своей информации Bloomberg ссылается на некие источники из «некоторых стран G20». Здесь не нужно даже гадать, о каких-таких «некоторых странах» идёт речь.
Откровенно говоря, неясно, почему западная пресса и западные политические функционеры уделяют этой теме столь большое внимание. Оказывать беспрецедентную военную и финансовую поддержку Украине усилиями пятидесяти государств, видите ли, не просто можно, но и, оказывается, нужно, а вот России по какой-то необъяснимой причине никто оказывать поддержку не имеет права.
Всё это очередной пример двойных стандартов и вопиющего лицемерия коллективно-западных функционеров. На самом деле, безусловно, совершенно никого не интересует, что там думают в европейских столицах, которые стремительно теряют не просто субъектность в международных отношениях, а даже банальную актуальность на мировой геополитической арене.