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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: Северная Корея может отправить в Россию сто тысяч солдат для участия в боевых действиях
А что не сразу миллион?

Есть северокорейские военнослужащие на территории России или нет, это вопрос, ответ на который мы, вероятнее всего, вряд ли узнаем. Теоретически это, безусловно, возможно, но крайне маловероятно, что речь идёт о каких-то значительных показателях в плане численности. Тем не менее, западная ангажированная пресса регулярно по совершенно непонятным причинам раздувает этот информационный повод.

Вот и сегодня агентство Bloomberg зачем-то опубликовало материал, в котором утверждает, что Пхеньян может направить на помощь Москве до ста тысяч военнослужащих с целью участия в боевых действиях. В своей информации Bloomberg ссылается на некие источники из «некоторых стран G20». Здесь не нужно даже гадать, о каких-таких «некоторых странах» идёт речь.

Откровенно говоря, неясно, почему западная пресса и западные политические функционеры уделяют этой теме столь большое внимание. Оказывать беспрецедентную военную и финансовую поддержку Украине усилиями пятидесяти государств, видите ли, не просто можно, но и, оказывается, нужно, а вот России по какой-то необъяснимой причине никто оказывать поддержку не имеет права.

Всё это очередной пример двойных стандартов и вопиющего лицемерия коллективно-западных функционеров. На самом деле, безусловно, совершенно никого не интересует, что там думают в европейских столицах, которые стремительно теряют не просто субъектность в международных отношениях, а даже банальную актуальность на мировой геополитической арене.

#россия #украина #политика #боевые действия #кндр #северная корея
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