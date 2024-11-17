МАГАТЭ, конечно, не упоминала ракетные удары напрямую, но из контекста это очевидно: других причин нет.

Энергетическая система — это крайне сложный механизм, особенно когда речь идёт об энергосистеме, спроектированной в советские времена на случай атомной войны. Именно такая многократно зарезервированная энергосистема досталась Украине, и именно её методично поражают ВС РФ с целью парализации всей военной промышленности на Украине.

Сложность в деле полного «выноса» всей энергетики вызывает наличие в ней атомных электростанций, обеспечивающих примерно треть (Запорожская АЭС, по известным причинам, больше не является частью украинской энергосистемы) всех потребностей Украины в электроэнергии. Как вы понимаете, наносить удары непосредственно по атомным электростанциям Россия не будет ни при каких обстоятельствах: нужно сохранять имидж главного мирного атомщика планеты, а также необходимо избежать тяжёлых экологических последствий при возможном инциденте на атомном объекте. Но вовсе не обязательно наносить удары по самим атомным станциям: энергосистема устроена так, что если станции некуда выдавать мощность, то она перегружается и уходит в аварийный режим снижения мощности.

По всей видимости, в рамках сегодняшнего массированного удара ВС РФ по энергосистеме Украины были перебиты пути распределения вырабатываемой на украинских АЭС электроэнергии в сеть, поскольку сегодня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о том, что 6 из 9 украинских атомных энергоблоков снизили мощность от 40 % до более 90 %. При этом один энергоблок находится на плановом обслуживании и отключён от сети. Таким образом, лишь два энергоблока выдают мощность в сеть.

На данный момент масштаб повреждений энергосистемы Украины, особенно той её части, которая принимает и распределяет электричество от АЭС, остаются неизвестными, поэтому неясно, как долго будет продолжаться снижение мощности на этих самых АЭС.

Ясно другое: чем дольше официальный Киев отказывается от реалистичных, основательных переговоров на актуальных условиях, тем меньше энергетики у Украины будет оставаться. Это вещи прямо взаимосвязанные, и беда заключается в том, что восстановление повреждений займёт годы (если этим вообще кто-то будет заниматься), в течение которых гражданам страны придётся жить при регулярных веерных отключениях. И никого, кроме собственного киевского политического руководства, в происходящем винить нет смысла.