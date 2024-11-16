Какое ещё давление США могут оказать на Иран помимо того, что уже оказывается? Вот серьёзно.

Для сверхдержавы, коей себя, пусть пока ещё правомерно, мнят Соединённые Штаты Америки, у неё очень много противников среди тех, с кем лучше бы дружить, а не враждовать. Например, Иран. А поскольку избранный президент США Дональд Трамп представляет и был выдвинут той частью американских элит, которые видят основные для себя болевые точки геополитики в Азии и на Ближнем Востоке, а не в Европе (с Россией), как это делает уходящая администрация, то можно приблизительно ожидать, какую политику будет проводить новая американская администрация.

Собственно, это и пытается делать издание Financial Times (FT), предполагая дальнейшие шаги США с новой администрацией в вопросе отношений с Ираном. Как пишут колумнисты издания, «команда Трампа» собирается усилить давление на Иран с целью «обанкротить» его. В подробности авторы статьи не вдаются, но можно предположить, что речь идёт об ужесточении незаконных антииранских рестрикций («санкций»), включая введение вторичных рестрикций в отношении третьих стран, сотрудничающих с Ираном.

По замыслу, это принудит иранское политическое руководство вступить с Вашингтоном в переговоры по ряду тревожащих США тем.

Необходимо понимать, что влияние коллективного Запада в современном мире стремительно размывается: условно говоря, Запад сегодня не может предложить ничего такого, чего нельзя получить в других странах планеты. Поэтому, собственно, политика введения ограничений против всех, кого США считают «неугодными», перестаёт работать, особенно в отношении крупных и могущественных государств. Поэтому если администрация Трампа действительно настолько близорука, как её пытаются изобразить в FT, то здесь можно будет только посочувствовать.