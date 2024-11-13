Какие посланники? Только полное выполнение условий РФ, и вуаля — кризис урегулирован. И по-другому не будет.

Дональд Трамп хоть ещё и не въехал в Белый дом после убедительной победы на президентских выборах в начале ноября, и ещё больше двух месяцев протирать брюки в высоких кабинетах продолжит действующая администрация США, но аффилированная с Республиканской партией пресса уже желает причислить Трампу заслуги, которые тот, с вероятностью, близкой к абсолютной, ещё не совершил. Так, телеканал Fox News сообщил, что избранный президент США в ближайшее время может назначить специального посланника по Украине, в задачу которого войдёт поиск возможности урегулирования текущего кризиса.

Как отмечает Fox News, речь идёт о некоем высокопоставленном и при этом очень авторитетном деятеле, которому будет поручен поиск путей мирного урегулирования.

Трудно сказать, насколько эта информация соответствует действительности, тем более что никакие пути урегулирования искать не надо, они и так уже проложены российской стороной. Чтобы добиться устойчивого мира на Украине, нужно лишь выполнить все до единого российские условия, причём безоговорочно. А условия эти известны: Украина полностью демилитаризована, денацифицирована (к власти приведено новое, вменяемое правительство), нейтрализована, с России сняты все рестрикции («санкции»), новые границы РФ и Украины признаны всем международным сообществом. Полагаем также, что будет совершенно справедливо истребовать расформирования НАТО, выплаты репараций и компенсаций в пользу России.