Пузырь опять начал надуваться?

Последнее время биткойн изо дня в день устанавливает всё новые и новые исторические рекорды стоимости. Такого не было даже в самый беспрецедентный период «криптобума», и вот, сегодня данная криптомонета пробила очередной потолок стоимости, подорожав до $91 700 долларов за одну единичку по данным криптобиржи Binance.

Другие криптовалюты, что важно, тоже дорожают. Так, вторая по популярности «крипта» в лице Ethereum, по данным той же криптобиржи Binance, сегодня подорожала почти до $3 300 за одну «монетку».

С чем это связано, аналитики и эксперты пока не договорились, но преимущественно рост активности использования биткойна связывают с грядущими политическими изменениями в США, а также с общими геополитическими трансформациями в мире, в первую очередь связанными с кризисом в Европе, вызванным её оголтелой поддержкой украинского конфликта со ставкой заведомо не на ту «лошадь».