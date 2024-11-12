Быть чайлдфри можно, но активно к этому склонять других — нет.

В России очень часто всплывает тема демографии. И хотя многочисленные принимаемые правительством решения этот вопрос потихоньку решают, но этих мер всё равно недостаточно. Поэтому решили взяться за движение «чайлдфри», которое подразумевает добровольный обоюдный отказ партнёров от продолжения рода — дабы жить в своё удовольствие, а не тратить короткую активную трудоспособную часть жизни на воспитание детей. Запретить людям добровольно отказываться от детей государство, естественно, не может, но вот запретить пропагандировать соответствующий отказ вполне себе в состоянии. Собственно, сегодня это и сделала Госдума, причём единогласно и с участием депутатов всех думских фракций.

Как отметили авторы закона, в России действует большое количество ресурсов, в том числе в Сети, которые именно активно пропагандируют идею отказа от детей. По статистике, примерно каждый пятый человек в России в возрасте от 23 лет и младше не желает продолжать род.

Виновата ли в этом деятельность движения «чайлдфри», вопрос, как вы понимаете, крайне дискуссионный. Дело в том, что чем выше уровень жизни, тем меньше у людей желания размножаться, снижая тем самым этот уровень собственной жизни. Кроме того, ключевым условием для формирования полноценной семьи является доступность жилья, а сейчас в России с этим делом всё, мягко говоря, не так позитивно, как хотелось бы: молодая семья позволить себе квартиру достойной площади без грабительских ипотечных взносов в принципе не в состоянии. И именно в эту сторону следует смотреть законодателям и законотворцам. И это мы ещё не поднимаем тему возможного снижения налогов на движимое и недвижимое имущество для многодетных родителей.

Как будет определяться именно активная пропаганда отказа от детей — вопрос, опять же, крайне сложный.