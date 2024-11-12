Предназначается для установки на самолёты оперативно-тактической авиации. Проще говоря, для истребителей и бомбардировщиков.

В мире не так много государств, которые умеют производить авиационные двигатели. Россия входит в этот элитный клуб, количество участников которого можно пересчитать по пальцам одной руки, и при возможности всегда демонстрирует свои достижения в данной сфере. Так, на стартовавшей сегодня в Китае выставке Airshow China 2024 Россия впервые показала свой самый современный авиадвигатель пятого поколения — 177С.

Данный двигатель предназначен для установки на самолёты оперативно-тактической авиации — по сути, на бомбардировщики, штурмовики и истребители — и отличается от предшественников более умеренным расходом топлива и подразумевает увеличенное энергопотребление для обеспечения всех многочисленных электронных систем современных самолётов.

Помимо 177С в Китае Россия также продемонстрировала двигатели АЛ-31ФН и СМ-100, вертолётный двигатель ВК-1600В и турбореактивный двигатель РД-93МА, а также лопатку вентилятора двигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных гражданских лайнеров.