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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Япония намерена сохранять санкции против РФ до тех пор, пока украинский кризис не закончится
Господам японцам надо понимать простую вещь: чем дольше удерживаются незаконные рестрикции, тем больше потом Японии придётся выплачивать в пользу России компенсаций за экономический ущерб от их введения.

Несмотря на то, что экономические отношения между РФ и Японией в первую и, по большому счёту, в последнюю очередь нужны именно Японии, официальный Токио прекрасно осознаёт и тот факт, что на его территории сохраняется колоссальное американское военное присутствие, и что противиться воле того, кто, по сути, осуществляет военную оккупацию государства, попросту нельзя. Поэтому когда в 2022 году Россия начала специальную военную операцию на Украине, Япония присоединилась к незаконному и нарушающему все нормы международного права и международной торговли санкционному давлению против России, и пересматривать своё поведение Страна восходящего солнца пока не намеревается.

Подтвердил это, в частности, глава МИД Японии Такэси Ивая, уточнивший, что до тех пор, пока сохраняется вооружённый кризис на Украине, ограничения Японии в отношении России также будут сохраняться. Глава японского дипломатического ведомства при этом сделал весьма странное заявление, прокомментировав, что это не Токио испортил отношения с Москвой, а Москва навлекла на себя такое развитие событий из-за её действий в отношении Украины.

При чём здесь Япония в отношениях России и Украины — это, как вы прекрасно понимаете, вопрос, ответ на который дан в первом абзаце данного материала. Что Японии велели делать, по сути, в приказном порядке, то Япония и делает — даже несмотря на то, что это в первую и последнюю очередь вредит ей самой.

Надеяться остаётся только на то, что как только хватка Вашингтона ослабнет, все его сателлиты, и Япония в том числе, выскочат из этой хватки столь же стремительно, как из неё выскочили государства-члены Варшавского договора после начала дезинтеграционных процессов в СССР (России) образца конца 1980-х — начала 1990-х.

#россия #украина #политика #боевые действия #санкции #япония #психиатрия
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