Иными словами, такие исполнители не должны получать даже роялти за прослушивание своей музыки в России.

Поразительная терпимость, которую проявляет российское законодательство по отношению к тем музыкальным исполнителям, кто встали на неправильную сторону истории, но при этом продолжают иметь наглость зарабатывать деньги в России, потихоньку заканчивается. Мало того, что с клеймом иностранного агента дорога для исполнителя в РФ закрыта везде, так теперь их ещё, скорее всего, лишат возможности получать пассивный доход в форме роялти за прослушивание их композиций российской аудиторией.

Так, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, какие изменения включены в предложенный спикером Госдумы Вячеславом Володиным пакет ограничений на получение доходов иноагентами от творческой деятельности. Как отметил Хинштейн, речь идёт о том, чтобы лишить исполнителей-иноагентов роялти за прослушивание их музыкальных произведений в России.

При этом сами такие произведения, добавил Хинштейн, на стриминговых сервисах останутся, просто их авторы будут лишены доходов от их прослушивания. Запрещать творчество иноагентов в России, если, конечно, это «творчество» не нарушает российское законодательство, тоже не планируется.

По словам депутата, данное решение, согласно опросам, поддерживает абсолютное большинство граждан России. И в самом деле: зарабатывать в России деньги, чтобы потом, условно говоря, переводить их на нужды вооружённых сил Украины — это даже не безобразие, это «уголовка».