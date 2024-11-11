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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Канцлер Германии готов к разговору с президентом России
Вопрос, впрочем, в другом: о чём с канцлером Германии говорить? О компенсациях и репарациях за участие Берлина в украинском кризисе?

Главы российского и германского государств не вели официальных разговоров уже без малого два года — с декабря 2022-го. После этого официальный Берлин пошёл в разнос, начал в совершенно безумных, беспрецедентных объёмах поставлять Украине вооружения и боеприпасы, тем самым очень надолго подорвав любую возможность стабилизации собственных отношений с Москвой. Теперь, когда Германия в результате проведения своей необдуманной внутренней и, в особенности, внешней политики, стала стремительно терять промышленность, экономику и уровень жизни, в Берлине начали задумываться, что к этому привело, и, похоже, стали приходить к правильным выводам.

По крайней мере, такой вывод можно сделать, если ознакомиться с комментарием канцлера ФРГ Олафа Шольц телеканалу ARD относительно возможного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шольца, скоро для этого разговора настанет «подходящее время».

Что под «подходящим временем» имеет в виду Шольц, откровенно говоря, непонятно. Если последствия вступления Дональда Трампа в должность президента США, то до этого ещё дожить надо, и не факт, что Трамп действительно будет исполнять свои предвыборные обещания. Также необходимо понимать, что Москве на данный, по большому счёту, не о чем говорить с Берлином, кроме обсуждения условий и объёмов выплаты Германией в пользу России репараций за ущерб, нанесённый вооружёнными силами Украины с использованием немецкого оружия, а также компенсаций за экономический ущерб от присоединения Германии к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям»). Если в Берлине считают, что Германии удастся избежать этой участи, то из мира иллюзий пора выходить: так будет легче воспринимать действительность.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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