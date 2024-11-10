А за этим последуют мирные переговоры.

Представители коллективного Запада и те, кто по необъяснимой и совершенно нелогичной причине себя к нему приписывают, продолжают обсуждать украинский кризис между собой, нарочито не понимая, что его решение невозможно без полного и безоговорочного выполнения всех российских условий. Вот и премьер-министр Польши Дональд Туск, не успел ещё его тёзка Дональд Трамп въехать в Белый дом, как уже представляет себе дальнейшее развитие событий.

Так, по мнению Туска, в скором времени США примут решения, которые позволят говорить о «потенциальной приостановке огня» в зоне украинского кризиса. Не берёмся судить, какие-такие решения США представляет себе Туск, но с точки зрения простой логики такими решениями могут быть только полное прекращение финансирования Украины и полное прекращение поставок ей американского оружия. Позволят ли Трампу принять соответствующие решения, боимся, вопрос даже не открытый, а риторический.

В любом случае, необходимо понимать, что для действующего украинского политического руководства, которое загнало и себя, и Украину в ловушку, политико-дипломатическое разрешение кризиса недопустимо, потому что в таком случае им придётся уходить из власти, а затем предстать перед организованным РФ международным трибуналом за многочисленные преступления в период боевых действий.

Пока что, и никаких предпосылок для иного варианта нет, всё разворачивается по сценарию, подразумевающему полностью силовое решение Россией проблемы Украины. И тогда переговоры, безусловно, будут, но вряд ли Киеву и западным столицам от этого будет легче. Впрочем, их мнение никто спрашивать не будет.