Ничего подобного ни одна другая страна сказать про свою авиационную технику не может.

Рассуждения о непревзойдённости западной военной техники строятся исключительно на мнении о том, что она непревзойдённая. В реальных вооружённых конфликтах высокой интенсивности против равного по возможностям противника (не важно, как противник обретают эту равность; важен сам факт) ни одна страна коллективного Запада свою военную технику не испытывала. Та же военная техника, которая была передана ВСУ, за редчайшим исключением вроде РСЗО HIMARS, показала себя посредственно, чего не скажешь про технику российскую.

В частности, современный российский истребитель пятого поколения Су-57, который в рамках специальной военной операции преимущественно применяется для запуска управляемых ракет Х-69, продемонстрировал себя великолепно, о чём сегодня сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в рамках выступления на китайском авиасалоне Airshow China, где впервые был продемонстрирован Су-57 в его экспортной версии.

По словам Чемезова, Су-57 является единственным в мире самолётом пятого поколения, доказавшим свою боевую эффективность в условиях противодействия таким серьёзным комплексам противовоздушной обороны, как Patriot, NASAMS и IRIS-T, не говоря уже про остававшиеся у Украины в наследство от СССР/России «Буки», С-300, «Осы» и тому подобные зенитно-ракетные комплексы.

Проще говоря, сейчас Су-57 это единственный истребитель пятого поколения, прошедший боевое крещение в условиях реального конфликта высокой интенсивности. Ничего подобного про свои самолёты не могут сказать ни США, ни уж тем более Китай, способность вооружённых сил которого добиваться хоть чего-нибудь ещё только предстоит оценить по существу.