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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США
Мировые лидеры, считающие это необходимым, уже поспешили поздравить избранного президента.

Выборы в Соединённых Штатах Америки — тот ещё спектакль для верящих в демократию людей, особенно с их системой выборщиков, и обсуждать это можно поистине долго, однако периодически чаяния народа в Граде на холме всё-таки находят отражение в результатах голосования. В частности, сегодня на президентских выборах в США победу одержал кандидат от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп.

Формально подсчёт голосов ещё не завершился, но уже набранных голосов выборщиков достаточно для того, чтобы признать Трампа избранным президентом США. С соответствующим заявлением уже выступил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, а Трампа уже успели поздравить многие мировые лидеры. Вместе с Трампом победу одержал молодой вице-президент с консервативными взглядами Джей Ди Вэнс.

Данное событие свидетельствует о том, что спокойная, мирная жизнь, защита от неконтролируемой миграции и возрождение Америки как промышленной державы, проще говоря, все те лозунги, на которых Трамп и набрал популярность, резонируют в американском обществе.

Как бы то ни было, пока что хозяином Белого дома в США остаётся Джо Байден, и он будет оставаться таковым до января 2025 года, когда состоится инаугурация нового президента. Так что никаких изменений в политике США до января не произойдёт. И что-то нам подсказывает, что их не произойдёт и после въезда Трампа в президентскую резиденцию, но это уже лирика.

#сша #политика
7
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