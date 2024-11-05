Всего будет выпущено 10 экземпляров по $2,99 млн каждый.

Компания Wayne Enterprises, дочерняя структура Warner Bros., анонсировала выпуск ограниченной серии реплик культового бэтмобиля Tumbler. Всего будет создано 10 экземпляров, каждый из которых оценен в 2 990 000 долларов. Этот автомобиль стал звездой трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене («Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды»).

Двухместный салон серийного Tumbler обещает быть значительно более комфортным, чем у его киношных прототипов. Клиентов ждёт изысканная отделка алькантарой, современные цифровые приборы, удобные сиденья с 5-точечными ремнями безопасности и, конечно же, кондиционер. Попасть внутрь, как и в оригинале, можно будет только через люк в крыше. В основе конструкции лежит прочный стальной трубчатый каркас. Внешние панели изготовлены из комбинации карбон-кевлара, листового металла и стекловолокна. Габариты бэтмобиля впечатляют: длина 4,65 м, ширина 2,82 м, высота 1,52 м. Снаряженная масса составляет около 2,5 тонн.

Под капотом Tumbler скрывается мощный 6,2-литровый бензиновый двигатель V8 LS3 от General Motors, выдающий 532 л.с. и 659 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 4-ступенчатый «автомат» GM 4L85E, передающий мощность на задние колеса. Тормозная система представлена мощными дисковыми тормозами на всех колесах.

Выпуск Tumbler приурочен к 85-летию Бэтмена, которое Warner Bros. отмечает в этом году. Это не первая инициатива компании, связанная с монетизацией юбилея. Ранее Wayne Enterprises совместно с Automobili Pininfarina представила специальные версии суперкаров Pininfarina B95 и Battista — Gotham и Dark Knight.

Стоит отметить, что Tumbler не предназначен для дорог общего пользования из-за своего уникального дизайна. Будущим владельцам придется ограничиться закрытыми площадками или, например, собственным ранчо.

В отличие от киношных версий, оснащённых функциональными пулеметами и реактивным двигателем, серийные Tumbler будут лишены боевых возможностей. Из спецэффектов останется только дымовая завеса. Партнером Wayne Enterprises в этом проекте выступила компания Action Vehicle Engineering, специализирующаяся на постройке уникальных автомобилей. Это первый случай, когда официальная реплика Tumbler становится доступной для покупки. Ранее встречались лишь кустарные копии.

Кстати, 11 лет назад Джей Лено, известный американский телеведущий и коллекционер автомобилей, провел тест-драйв одного из оригинальных Tumbler, созданных для съемок. Тогда стало известно, что для трилогии было построено семь экземпляров, каждый из которых был адаптирован для выполнения определенных трюков.