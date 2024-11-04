Только конфликт надо не «замораживать», как предлагает аналитик, а полностью решать его первопричины. А их немало. И жажды их решать со стороны Запада нет никакой.

Западная пресса мало-помалу начинает прозревать и снимать с себя розовые очки относительно всего, что происходит в рамках украинского кризиса. Уже очевидно, что ситуация не просто тупиковая, а движется в нужном России направлении, и очевидно это стало исключительно за счёт того, что средства массовой «информации» больше не могут вить необходимые им «нарративы», глядя на карты боевых действий.

И вот, своими анализами происходящего делятся многочисленные эксперты, в том числе экс-президент Совета по международным отношениям (относится к так называемым think tank’ам) Ричард Хаас. По словам Хааса, ситуация разворачивается совсем не в пользу Украины. Безусловно, продолжает эксперт, было бы справедливо, если бы Украина смогла возвратить себе территории образца 1991 года, однако объективная реальность такова, что без абсолютной интервенции всего объединённого Запада этот сценарий попросту невозможен (позволим себе добавить, что и с интервенцией он невозможен тоже, ибо Россией будет сразу же применён последний аргумент), и на ситуацию необходимо смотреть трезво.

Хаас предлагает заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения, в противном случае, продолжает аналитик, Украина рискует потерять государственность, а Запад уже не сможет восстановить эту страну.

Позволим себе уточнить для господина Хааса, что Россию вариант с заморозкой этого конфликта, тем более по линии боевого соприкосновения, совершенно не устраивает. Российское политическое руководство неоднократно говорило, что данный кризис может быть завершён только на условиях полного выполнения требований Москвы: полного международного признания новых территориальных реалий образца конца 2022 года в административных границах всех некогда украинских регионов, демилитаризации Украины, её денацификации и нейтрализации. От Запада же потребуется демонтировать военную инфраструктуру НАТО и отодвинуть её как минимум на границы 1997 года, то есть, до первого расширения блока. Также на Запад будет наложено требование полного и безоговорочного снятия с России всех незаконных рестрикций («санкций») и, вероятно, компенсации за ущерб от их введения, а также репараций за ущерб, нанесённый ВСУ западным оружием.