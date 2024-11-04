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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американская пресса считает, что Трамп может выдвинуть Путину и Зеленскому «ультиматум» по мирному урегулированию
Допустим, Зеленскому выдвинет — или соглашаетесь на мир, или вся поддержка немедленно сворачивается. А Путину-то «оранж мэн» что может предложить? Честное слово, смешно уже.

Это может вызывать у российского гражданина смех или раздражение, но в американских элитах есть группы лиц, которые считают, что с Россией ни в коем случае не следовало доводить ситуацию до вооружённой прокси-конфронтации с использованием Украины, поскольку для Запада Россия является ценным партнёром, да и главным геополитическим соперником для себя эта часть элит считает вовсе не РФ, а Китай. В некоторой степени эти элиты в Соединённых Штатах представляет Дональд Трамп, у которого имеются совсем неиллюзорные шансы одержать победу на президентских выборах и снова въехать в Овальный кабинет.

Понятно, что даже если это произойдёт, то путь к политико-дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса будет бесконечно труден и в обязательном порядке должен будет включать в себя безоговорочное выполнение требований РФ относительно критически важных для Москвы вопросов безопасности и столь же безоговорочное немедленное снятие с России всех незаконных рестрикций (читать — вообще всех) с выплатой компенсаций за понесённый РФ ущерб от их введения. Но вот американская пресс полагает, что кризис при Трампе будет сходить на нет не за счёт пряника, а, видите ли, за счёт кнута.

Так, издание The Hill по какой-то совершенно неведомой причине полагает, что текущий вооружённый кризис истощил не только Украину, но и, оказывается Россию тоже, поэтому Трамп может выдвинуть «ультиматум» Путину и Зеленскому о мирном урегулировании. Суть этого ультиматума, утверждает издание, заключается в том, что Зеленскому будет выставлено условие прекращения боевых действий, а в случае отказа — полного прекращения поддержки Украины со стороны США. Путину же якобы предъявят требование остановки конфликта, а в случае отказа — наоборот, наращивания поддержки Украины.

Данные тезисы мы уже, к слову, слышали, и проблема в них не только в том, что они противоречат друг другу, но и в том, что России выставлять ультиматум бессмысленно: США абсолютно не в том положении, а ВС РФ продолжают активные боевые действия с рекордно высокой скоростью продвижения. Кроме того, пункты этого «ультиматума», если это вообще можно так назвать, прямо противоречат друг другу. Проще говоря, «оранж мэн» ничего не может предложить России, что её бы заинтересовало, кроме полного выполнения всех российских условий.

Бытует мнение, что ультиматумы в этом конфликте будет ставить как раз-таки Москва. На правах победителя, естественно. И в требования России войдёт не только демилитаризация, денацификация (читать — смена режима) Украины и её нейтрализация, но и полный вывод инфраструктуры НАТО на границы 1997 года, снятие с РФ всех рестрикций коллективного Запада, выплата компенсаций за ущерб от этих рестрикций, выплата репараций за нанесённый западным оружием ущерб. Суммы эти, если что, астрономические, и платить их придётся. Таким должно быть условие мирного урегулирования, и ни граммом, ни сантиметром, ни долларом меньше. Для чего-то меньшего поезд давным-давно уже ушёл, и виноват в этом исключительно сам коллективный Запад. И ответственность за это нести должен тоже он. Коллективно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #психиатрия
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ВС РФ нанесли удары по НПЗ, объектам энергетики и аэродромам Украины
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