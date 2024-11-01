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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сумма штрафов к Google от РФ превышает всё мировое богатство — WP
Так не надо было блокировать российские каналы, может?

На днях стало известно, что общая сумма штрафов, наложенных российским судом на Google, составляет 2 ундециллиона рублей и постоянно растёт. Связано это с крайне странной системой начисления данных штрафов и пени за просрочку их оплаты. Понятно, что всё это не более чем показуха, однако, глядя на поведение Google и полную неспособность технокомпании противостоять незаконному воздействию на неё американского государства, невольно хочется согласиться даже с такими абсурдными по своей сути штрафами.

В Кремле такой штраф к Google называют символическим, ну а западная пресса уже перевела данную сумму в доллары и пришла к простому выводу: столько денег не стоит и всё накопленное человечеством богатство.

Как уточняет издание The Washington Post со ссылкой на статистику то The Boston Consulting Group, два ундециллиона (2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000) рублей равны примерно 20 (20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000) дециллионам долларов. Для сравнения, всё накопленное человечеством богатство составляет лишь примерно 477 трлн (477 000 000 000 000) долларов, а годовой валовый внутренний продукт всего мира, по статистике 2023 года, и вовсе составил всего около 105 триллионов долларов.

Google постоянно штрафуют как за отказ удалять запрещённый в России контент, так и за незаконное удаление каналов российских пользователей и российских средств массовой информации.

#россия #политика #финансы #google #экономика #психиатрия
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