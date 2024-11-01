Как будто киевское политическое руководство нарушение Конституции когда-либо останавливало.

Поразительная история регулярно разворачивается на Украине. Стоит только ситуации начать выходить из-под контроля и идти явно не по плану исполняющего обязанности киевского политического руководства, как там, представьте себе, вспоминают и про Конституцию Украине, и про то, что эту самую Конституцию, оказывается, нельзя нарушать. В частности, сейчас уже никто на Западе не верит в то, что Киев способен даже каким-то невообразимым чудом восстановить контроль над территориями, которые Украина воспринимает как свои. Как следствие, Украину активно склоняют к тому, чтобы идти на заморозку конфликта вдоль линии боевого соприкосновения, то есть, по сути, признать утрату земель.

Мы сейчас не будем говорить о том, что Россия такой сценарий не приемлет, поскольку «заморозка» конфликта не решает ни одной из фундаментальных причин его начала. Речь о другом: о том, что официальный Киев тоже не собирается признавать территориальные изменения, поскольку, видите ли, это стало бы нарушением Конституции.

Так, по словам исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского, который занимает свою должность тоже в нарушение Конституции, поскольку срок его полномочий кончился в мае текущего года, а продления этих полномочий по причине отмены президентских выборов под надуманным предлогом не состоялось, Украина «не имеет права отказываться от своих законных государственных территорий», поскольку «это неконституционно». Зеленский добавил, что признания изменения территорий не будет ни при каких условиях.

На самом деле, конечно же, когда настанет «День Ч», никто не будет ни спрашивать Зеленского его мнение, ни вчитываться в украинскую Конституцию. Да и сама эта Конституция, как показала многолетняя политика Украины, чрезвычайно податливая: притеснения русского языка Конституцией тоже запрещены, но притеснения есть, и это неоспоримый факт, преследование своих же граждан по политическим соображениям запрещено, но оно ведётся, и это тоже неоспоримый факт. Даже раздел Конституции, в котором гарантировалась сохранность Украины как государства — заявление о нейтралитете — и тот поменяли, вписав в главный закон стремление в НАТО. Также и здесь: в Конституцию Украины придётся внести целый ряд необходимых изменений, да ещё и следить за тем, чтобы никто и в мыслях не допускал изменение главного закона страны. А нравится это Зеленскому или не нравится — это уже очень мало кого будет интересовать и, тем более, волновать.