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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Обновлённый кроссовер Chery Tiggo 4 с турбомотором выходит на российский рынок
Для фанатов китайских автомобилей, надо полагать.

Российский офис Chery представил обновлённую версию кроссовера Tiggo 4, объявив цены и старт продаж. Теперь модель представлена как Chery Tiggo 4, без приставки Pro, которую она получила в 2022 году.

На российском рынке обновлённый компактный кроссовер доступен только с турбированным двигателем объёмом 1,5 литра. Для предыдущей версии также был доступен атмосферный двигатель аналогичного объёма. Интересно, что рестайлинговая версия с турбомотором оказалась дешевле.

Внешние изменения включают новые фары в стиле старшего Chery Tiggo 7 Pro Max, обновлённую радиаторную решётку, бамперы и багажную дверь. В задних стойках крыши появились «стеклянные» секции, а фонари теперь выполнены в виде единой плашки. В салоне установлены новые передние кресла с интегрированными подголовниками. Кроссовер сохранил объединённые экраны приборной панели и мультимедийной системы, каждый диагональю 10,25 дюйма, а также сенсорный блок управления двухзонным климат-контролем.

Длина рестайлингового кроссовера составляет 4320 мм, что всего на 2 мм больше, чем у предыдущей версии Tiggo 4 Pro. Высота уменьшилась на 10 мм и теперь составляет 1652 мм. Ширина и колёсная база остались прежними – 1831 и 2610 мм соответственно. Дорожный просвет (190 мм) и объём багажника (от 340 до 1100 литров) также не изменились.

На российском рынке Tiggo 4 представлен с бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. (210 Нм). Вместо вариатора теперь используется шестиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Заявлено, что разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд, что немного медленнее, чем у предыдущей версии с вариатором (9,7 секунды). Максимальная скорость новинки – 185 км/ч, тогда как у предыдущей версии с турбомотором она составляла 190 км/ч. Напомним, что предыдущая версия также предлагалась с атмосферным двигателем 1,5 литра (113 л.с., 138 Нм) в сочетании с пятиступенчатой механикой или вариатором. Привод остаётся передним.

Новый Chery Tiggo 4 доступен в трёх комплектациях – Active, Prime и Ultra. В базовой версии Active включены светодиодная оптика, 17-дюймовые колёса, передние и задние датчики парктроника, электропривод багажной двери, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, подогрев руля и передних сидений, объединённые экраны, датчики света и дождя, камера заднего вида, кондиционер, четыре подушки безопасности, ESC и круиз-контроль.

В версии Prime добавляются семь подушек безопасности, камеры кругового обзора, подогрев задних сидений, климат-контроль и беспроводная зарядка. Топовая версия Ultra включает 18-дюймовые колёса, люк в крыше, атмосферную подсветку интерьера, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга слепых зон и автоматического переключения света фар.

Цены на Chery Tiggo 4 Active начинаются от 2 330 000 рублей, версия Prime стоит 2 450 000 рублей, а комплектация Ultra обойдётся в 2 630 000 рублей. Интересно, что предыдущая версия Chery Tiggo 4 Pro с турбомотором стоит дороже – от 2 505 000 рублей, что объясняется более богатым оснащением. Цена дорестайлингового кроссовера с атмосферным двигателем начинается от 2 130 000 рублей.

#автомобили #chery #chery tiggo 4 active
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