Эти производители, в частности, поставляют дроны для ВСУ.

Войны незаконных рестрикций («санкций») — это такая вещь, которую легко начать, но сложно закончить, особенно, когда объект незаконного рестрикционного воздействия тоже умеет играть в эту игру и может накладывать санкции на самого экономического агрессора. Так, издание Financial Times разузнало, что Китай ввёл санкции в отношении американских производителей беспилотников, перекрыв им поставки ключевых комплектующих.

Речь, в частности, идёт об аккумуляторах и других «важнейших компонентах». Как отмечается, под ограничения попал в том числе крупнейший американский производитель БПЛА Skydio, поставляющий помимо всего прочего дроны на Украину.

Здесь не нужно искать в произошедшем глубинный смысл и пребывать в иллюзиях, будто Китай защищает Россию. Вовсе нет. Китай прекрасно понимает, что следующий виток конфронтации будет именно в азиатско-тихоокеанском регионе, да и сам Китай находится под многочисленными американскими незаконными рестрикциями, на которые Пекин, в общем-то, просто отвечает.

Отметим, что по умолчанию государства глобального Юга категорически не приемлют никаких односторонних ограничений, но вот ответные меры рестрикционного характера вводить вполне считают верным. Собственно, Россия действует точно также: ещё в 2014 году из Европы был полностью перекрыт весь поток пищевой продукции в рамках ответных санкций.