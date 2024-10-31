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Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: Китай ввёл санкции против американских производителей дронов
Эти производители, в частности, поставляют дроны для ВСУ.

Войны незаконных рестрикций («санкций») — это такая вещь, которую легко начать, но сложно закончить, особенно, когда объект незаконного рестрикционного воздействия тоже умеет играть в эту игру и может накладывать санкции на самого экономического агрессора. Так, издание Financial Times разузнало, что Китай ввёл санкции в отношении американских производителей беспилотников, перекрыв им поставки ключевых комплектующих.

Речь, в частности, идёт об аккумуляторах и других «важнейших компонентах». Как отмечается, под ограничения попал в том числе крупнейший американский производитель БПЛА Skydio, поставляющий помимо всего прочего дроны на Украину.

Здесь не нужно искать в произошедшем глубинный смысл и пребывать в иллюзиях, будто Китай защищает Россию. Вовсе нет. Китай прекрасно понимает, что следующий виток конфронтации будет именно в азиатско-тихоокеанском регионе, да и сам Китай находится под многочисленными американскими незаконными рестрикциями, на которые Пекин, в общем-то, просто отвечает.

Отметим, что по умолчанию государства глобального Юга категорически не приемлют никаких односторонних ограничений, но вот ответные меры рестрикционного характера вводить вполне считают верным. Собственно, Россия действует точно также: ещё в 2014 году из Европы был полностью перекрыт весь поток пищевой продукции в рамках ответных санкций.

#сша #политика #китай #санкции #беспилотники
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