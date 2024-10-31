Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВКС России вывели на орбиту спутник в интересах Минобороны
Запуск ракеты-носителя производился с военного космодрома «Плесецк».

Как и аэродромы, космодромы в России бывают гражданскими и военными. Военным космодромом является «Плесецк», на котором проходят испытательные пуски, а также запуски ракет-носителей со спутниками в интересах Минобороны России и в целом спутников военного назначения. Сегодня утром Воздушно-космические силы провели запуск с «Плесецка» ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником военного назначения.

Спустя считанные минуты после запуска космический аппарат был выведен на расчётную орбиту, а на земле начали получать с него необходимую информацию и установили телеметрическую связь.

Напомним, что активным образом российская военная спутниковая группировка стала активно наращиваться примерно в конце 2022 года, когда стало очевидно, что имеющихся возможностей недостаточно для своевременной разведки и обеспечения связи на передовой.

Сейчас, по сути, только орбитальная группировка является неоспоримым преимуществом армии США над ВС РФ. Во всём остальном эти сравнения уже два года как не в пользу ВС США.

#россия #экономика #космос #спутники
+
Написать комментарий (0)
Лавров дал ёмкую оценку «плану победы» Зеленского
Уровень локализации производимых в России вагонов метро достиг почти 100 %
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
45
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
12
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
28
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
12
Как не прогадать при покупке ноутбука, и на какие хитрости часто идут производители и продавцы
3
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
10
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
13
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
+

Сейчас обсуждают

jsth
16:13
Сами технологии (источник, отражатели) EUV российского происхождения. Российские инженеры и создали EUV для ASML, там много россиян работает.
Власти США выделили $825 млн на строительство исследовательского центра, который займётся EUV-литографией в штате Нью-Йорк
EvilKnievel
16:09
А почему нет новостей о популярности актуальных нынче маслобоек?
ВС РФ получат новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
Eppius
16:08
А можно сначала внедрить технологию производства отечественных автоматических коробок передач. Затем систему автоматического климат контроля и систему полного привода для lada vesta cross например.
"Автоваз" планирует внедрить технологию автопилота в 2030-е годы
FelsheR-молодец
16:06
Красавчег, что самую кастрированную по частотам 4060 взял, даже даунвольтить не надо - и так не нагреется!)) А до 3060 хотя бы, это недоразумение дотягивает?)) То что такой кастрат быстрее 7600 даже ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
Eppius
16:04
Если грубо посчитать хватило бы на 300 таких центров. Но я уверен что скажем на пару тройку таких центров в РФ даже сейчас найдутся средства.
Власти США выделили $825 млн на строительство исследовательского центра, который займётся EUV-литографией в штате Нью-Йорк
Жан Веис
16:03
Это какие? Я просто 10 лет как на инвидии сижу, все никак не увижу.
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Alxndr
15:55
Осеннее обострение ? Следующая сумма в иске будет дохреналлион )))
Россия наложила на Google огромный штраф за блокировку на YouTube российских телеканалов
Sammie Vanhalen
15:50
Сами фотки нет, а exif-информация и прочие метаданные - да.
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
Lenken
15:47
За рубли
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
PanzerK
15:47
В статье об этом упомянуто...
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем