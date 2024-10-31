Запуск ракеты-носителя производился с военного космодрома «Плесецк».

Как и аэродромы, космодромы в России бывают гражданскими и военными. Военным космодромом является «Плесецк», на котором проходят испытательные пуски, а также запуски ракет-носителей со спутниками в интересах Минобороны России и в целом спутников военного назначения. Сегодня утром Воздушно-космические силы провели запуск с «Плесецка» ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником военного назначения.

Спустя считанные минуты после запуска космический аппарат был выведен на расчётную орбиту, а на земле начали получать с него необходимую информацию и установили телеметрическую связь.

Напомним, что активным образом российская военная спутниковая группировка стала активно наращиваться примерно в конце 2022 года, когда стало очевидно, что имеющихся возможностей недостаточно для своевременной разведки и обеспечения связи на передовой.

Сейчас, по сути, только орбитальная группировка является неоспоримым преимуществом армии США над ВС РФ. Во всём остальном эти сравнения уже два года как не в пользу ВС США.