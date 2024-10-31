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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко рассказал о звонках украинских генералов в начале СВО с просьбой помочь остановить конфликт
Теперь уже понятно, что это был очередной трюк-обман.

Роль президента Беларуси Александра Лукашенко во всём, что происходит на постсоветском пространстве, очень часто преувеличивается, причём преувеличивается самим белорусским лидером. На сегодняшний день трудно с уверенностью говорить, в чём Лукашенко говорит истину, а в чём гиперболизирует, но, тем не менее, сегодня в рамках II Минской международной конференции по евразийской безопасности президент Беларуси заявил о том, что в начале российской специальной военной операции в Минске, по сути, перегревался телефон.

По словам Лукашенко, в начале конфликта, когда вооружённые силы России взяли Киев в полуокружение, ему звонили украинские генералы с просьбой связаться с президентом России, чтобы помочь в остановке конфликта.

Как отметил президент Беларуси, несмотря на постоянные заявления об обратном, на Украине и сейчас есть «разумные люди, которые хотят завершения конфликта». По словам Лукашенко, это прежде всего сами украинские военные, которые устали от «этой бойни».

Вместе с тем Лукашенко напомнил, что Россия в начале конфликта в очередной раз поверила коллективному Западу в его просьбах и предложениях, в результате чего отвела войска от Киева. Иными словами, ложный украинский «нарратив» о том, что ВСУ якобы «выбили» ВС РФ из-под Киева, в очередной раз ломается об объективную реальность: никто никого ниоткуда не выбивал, это Россия самостоятельно отвела войска в расчёте на политико-дипломатическое урегулирование.

«Отвели войска от Киева. И что потом? Ещё раз поверили. И какой результат?», — задался риторическим вопросом Лукашенко.

На сегодняшний день с украинской стороны линия боевого соприкосновения трещит по всем тем швам, на которые давят ВС РФ. Исход текущего кризиса давным-давно предопределён, вопрос лишь во времени, а также в степени отрыва западных функционеров от реальности: станут ли там всерьёз отправлять свои войска на Украину, чтобы как-то купировать угрозу полного обвала ЛБС, или нет. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что ничто, что мог бы сделать Запад даже в теории, не изменит нынешнего расклада. И Украина, и Запад слишком сильно демилитаризованы, а также не обладают реальным боевым опытом, чтобы так сильно рисковать.

#россия #украина #политика #боевые действия #беларусь #белоруссия
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