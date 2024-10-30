Нравится кому-то РФ при Путине или не нравится, но она геополитический оппонент США, и разговаривать с ней надо, считает Джей Ди Вэнс. И очень правильно считает, отметим.

К американской политической системе можно относиться со здоровым цинизмом, вспоминая, что от перемены президентов внешняя политика США не меняется (потому что заправляют ею не президенты), однако тяжёлые времена, а они сейчас для США и возглавляемого ими Запада действительно тяжёлые, могут нарушить работу системы и вывести на вершину политической иерархии действительно толковых людей. Одним из таких толковых людей, по крайней мере, на словах, является Джей Ди Вэнс, избранный Дональдом Трампом в качестве кандидата в вице-президенты США в его администрации.

Вэнс часто делает реалистичные, логичные и в целом правильные заявления, и вот, сегодня он заявил, что американцам может нравиться Россия при президенте Владимире Путине или не нравиться, но вести диалог с ней надо, потому что РФ сегодня является геополитическим соперником Соединённых Штатов. А с соперниками, справедливо считает Вэнс, вести диалог нужно чаще и активнее, чем с союзниками.

В конечном счёте, убеждён кандидат на пост вице-президента США, Вашингтону придётся вступить в дипломатическую деятельность и с Россией, и с Украиной, и с «союзниками» в Европе, если человечество вообще хочет завершить конфликт на Украине.

Собственно говоря, Россия-то от дипломатии никогда не отказывалась, это именно коллективный Запад отвергал все предложения РФ по жизненно важным для неё вопросам безопасности, а сейчас продолжает отвергать единственный реалистичный сценарий завершения украинского кризиса — полностью на российских условиях. Ничего хорошего в таком фанатизме со стороны западных функционеров нет, ведь расплачивается за этот фанатизм в первую очередь Украина, а во вторую очередь — Европа, лишившаяся конкурентных преимуществ в виде российских энергоносителей и потерявшая российский огромный рынок сбыта для своих товаров. Взяться за голову представителям Запада рано или поздно придётся, но бытует вполне естественное мнение, что поздно уже в любом случае.