Вот это уже интересно.

Последнее время одним из главных генераторов новостей в коллективном Западе является якобы переброска северокорейских военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях в Курской области, а затем, быть может, уже и непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Всё это выглядит весьма странно, да и российская сторона прямым текстом ничего не опровергает, пытаясь отшучиваться, и вот, сегодня глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась с официальным визитом в Москву, где проведёт встречу с российскими должностными лицами.

Запланирована ли в рамках этого визита встреча с президентом России, не уточняется, но одно совершенно точно и очевидно: просто так, без весомой на то причины, глава дипломатического ведомства КНДР в Москву бы не полетела.

Дальше можно поспекулировать и предположить, что в рамках визита будут обсуждаться именно подробности участия северокорейских военнослужащих в зоне боевых действий, но что-то нам подсказывает, что основная часть переговоров будет посвящена Договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, ратифицированному несколько дней назад Государственной Думой.