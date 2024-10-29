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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД КНДР отправилась в Москву для встречи с российскими должностными лицами
Вот это уже интересно.

Последнее время одним из главных генераторов новостей в коллективном Западе является якобы переброска северокорейских военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях в Курской области, а затем, быть может, уже и непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Всё это выглядит весьма странно, да и российская сторона прямым текстом ничего не опровергает, пытаясь отшучиваться, и вот, сегодня глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась с официальным визитом в Москву, где проведёт встречу с российскими должностными лицами.

Запланирована ли в рамках этого визита встреча с президентом России, не уточняется, но одно совершенно точно и очевидно: просто так, без весомой на то причины, глава дипломатического ведомства КНДР в Москву бы не полетела.

Дальше можно поспекулировать и предположить, что в рамках визита будут обсуждаться именно подробности участия северокорейских военнослужащих в зоне боевых действий, но что-то нам подсказывает, что основная часть переговоров будет посвящена Договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, ратифицированному несколько дней назад Государственной Думой.

#россия #политика #кндр #северная корея
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