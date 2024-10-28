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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» продолжает наращивать производство ударных дронов «КУБ»
Правильнее это называть управляемыми боеприпасами, но привычка — вторая натура.

Реальность, сложившаяся вокруг России, такова, что выпускать вооружения всех видов и калибров необходимо в поистине колоссальных количествах, при этом постоянно увеличивая военно-промышленные возможности и дальше. Полностью соответствует этому требованию концерн «Калашников», сообщивший сегодня о дальнейшем наращивании выпуска управляемых боеприпасов (ударных дронов) «КУБ» повышенного могущества.

Поскольку ничего просто так не производится само собой, то параллельно с объявлением об увеличении выпуска данных боеприпасов «Калашников» также объявил о наборе на предприятие новых специалистов: от технологов и монтажников до конструкторов и инженеров.

«Калашников» напомнил о том, что «КУБы» превосходно зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции, а также в рамках отражения вторжения ВСУ в Курскую область, и спрос на них постоянно увеличивается.

Отметим, что текущий конфликт на Украине во многом «решается» именно беспилотными технологиями, без которых сегодня невозможна ни разведка, ни целеуказание, ни поражение объектов противника.

#россия #промышленность #беспилотники #«калашников» #«куб»
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