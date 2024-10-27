Лучше бы молчала. А так — расписалась в полном отсутствии суверенитета у Молдавии.

Односторонние рестрикции («санкции»), накладываемые одним государством или группой государств против другого/других по определению незаконны, потому что нарушают нормы международного права, международной торговли и банально усугубляют быт людей, которые, кто бы как к этому ни относился, но решения на государственном уровне не принимают и, соответственно, не должны быть объектами оказания давления.

С этим в мировом большинстве все согласны, поэтому не поддерживают какие бы то ни было ограничения в отношении кого бы то ни было. Собственно, поэтому ни о какой экономической изоляции России речи быть не может, поскольку, по сути, это не мир, а коллективный Запад, вводивший ограничения, изолировался от России. Одни вводят рестрикции, потому что снят себя хозяевами мира, другие по причине «блоковой дисциплины», третьи же до одури боятся вторичных рестрикций, которые могут быть наложены на них вследствие продолжения взаимодействия с РФ.

Среди третьей и, по сути, самой постыдной когорты вводящих ограничения против России, в частности, Молдавия, которая присоединилась к западным антироссийским санкциям даже несмотря на то, что отношения с Россией нужны именно Молдавии, а не наоборот. Поскольку молдавская и без того дышащая на ладан экономика от этих действий ещё больше ослабилась, объяснить мотивировку действий правительства решилась президент страны Майя Санду.

По словам Санду, Молдавия присоединилась к санкциям против России, чтобы не оказаться «изолированной» в плане банковской и экономической сфер. Иными словами, Санду подтвердила, что Молдавия вводила рестрикции против России, чтобы самой не попасть под рестрикции от Запада.

Почему официальный Кишинёв при этом не смотрел на опыт более гибких и смышлёных государств, а их, напоминаем, абсолютное большинство, это вопрос, что называется, для внимательных. Молдавия и так является изолированной от западного рынка, а своими действиями она ещё самостоятельно изолировалась и от российского рынка. Как уже отмечалось, случайные люди в политике (а Санду — ярчайший пример случайного человека в политике) — это всегда трагедия для страны и её национальных интересов. Молдавия со всё большей скоростью идёт по пути Украины, и очевидно, что ничем позитивным это для страны не закончится.