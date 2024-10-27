Кажется, кто-то на Ближнем Востоке конкретно «влип».

Как уже отмечалось много раз, нынешнее состояние вооружённых сил Украины уже давно напоминает чудовище Франкенштейна. Сами посудите: на линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ представлена техника практически всех коллективно-западных (и даже не только) производителей, что свидетельствует о тотальнейшем истощении собственного потенциала ВСУ в рамках оказания сопротивления российской специальной военной операции, и абсолютной зависимости страны от чужой воли — от воли тех, кто, собственно, эти вооружения поставляют.

И вот, сегодня в длиннющем списке уничтоженных в рамках боевых действий видов иностранной военной техники появился новенький пункт — тактический радиолокационный комплекс ieMHR производства Израиля. О первом зафиксированном в рамках СВО случае поражения данного комплекса официально сообщило Минобороны России.

Событие произошло в зоне ответственности группировки войск «Юг» — в Донецкой Народной Республике. Помимо ieMHR силами «южан» были также уничтожены многочисленные единицы артиллерийской техники, автомобилей и бронетехники.

Следует понимать, что появление израильской техники на Украине вовсе не означает, что её поставлял именно Израиль. Последнее, что сейчас нужно официальному Иерусалиму, это портить вполне себе неплохие отношения с Россией, которая в качестве ответа может снабдить Иран вооружениями, не имеющими мировых аналогов ни по одному из боевых критериев. А это сейчас Израилю, который очень сильно жаждет конфликта с Ираном, вот совершенно ни к чему.