Замыкание ядерного топливного цикла — необходимость, а не роскошь.

Так уж получилось, что Россия на сегодняшний день является лидером в области мирного атома в целом и в разработке и строительстве перспективных реакторов на быстрых нейтронах в частности. Количество промышленно эксплуатируемых реакторов на быстрых нейтронах в РФ сейчас ничтожно, и поле в данном направлении, как вы понимаете, непаханое. Как следствие, отрасли необходимы и исследовательские реакторы, без которых никакая ядерная энергетика немыслима в принципе.

Один такой исследовательский реактор на быстрых нейтронах строится в Ульяновской области в городе Димитровград на базе АО «ГНЦ НИИАР» (Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов). И вот, для нужд этого реактора сегодня НПО «Элсиб» отгрузило два вертикальных электрических двигателя АВЦ-500-6000-4УХЛ4.

Как сообщает производитель, двигатели перед отправкой прошли все приёмо-сдаточные испытания в присутствии заказчика. Впереди у двигателей испытания в Нижнем Новгороде в составе насосов установки МБИР.

Напомним, что реакторы на быстрых нейтронах — это ключ к так называемому замкнутому ядерному топливному циклу. Отличительной особенностью таких реакторов является способность работать на обеднённом уране (изотоп U-238), который не вступает в цепную ядерную реакцию в обычных тепловых реакторах, и потому считается бесполезным. За десятилетия работы атомной энергетики этого обеднённого урана накопилось столько, что использовать его в «быстрых» реакторах можно будет ещё сотнями лет.