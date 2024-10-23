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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров сравнил бесконечные новые «планы» Зеленского с чтением «не очень увлекательного комикса»
Всерьёз заявления Зеленского уже, пожалуй, никто не воспринимает.

Чем отличаются политики от случайных лиц, попавших в политику? Как минимум тем, что политики составляют план своих действий за годы, а то и за десятилетие до его претворения в жизнь. Пример — действия России после украинского Майдана 2013—2014 года: поскольку РФ на тот момент не была достаточно сильна, чтобы открыто бросить вызов коллективному Западу, был выработан целый ряд решений, включая Минские соглашения (вопреки расхожему мнению, они были нужны и России тоже), дабы набраться сил, в первую очередь экономических, и уже затем в полной готовности встречать и отражать незаконную агрессию Запада.

Случайные же люди в политике мыслят реактивно, не обдумывают ни действия, ни уж тем более слова, строят многочисленные невыполнимые планы. Проще говоря, отличаются преступным уровнем инфантилизма на столь ответственных государственных позициях. Далеко ходить не надо: исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, который то от переговоров отказывается, то по коллективному Западу катается, то одни планы строит, то другие, то пятые, то десятые.

Всё это настоящих политиков уже давно если не раздражает, то как минимум выводит из ментального равновесия. В частности, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал появившуюся сегодня утром информацию о том, что Зеленский разработал некий очередной «план» того, как Украина должна действовать в рамках текущего конфликта.

По словам Лаврова, в российском внешнеполитическом ведомстве все действия киевского политического руководства воспринимают как «чтение не очень увлекательного комикса». Проще говоря, в Москве к «планам» Зеленского как к планам не относятся, да и сама фигура президента Украины для России официально утратила легитимность.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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