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О степени проникновения западных технологий во все сферы жизни в России можно говорить и писать очень долго. Факт в том, что после введения Западом против РФ незаконных рестрикций доставать запчасти для ранее закупленного оборудования стало затруднительно. Но безвыходных ситуаций не бывает: в частности, в Санкт-Петербурге ГУП «ТЭК СПб» наладило выпуск запасных деталей для теплоэнергетической сферы посредством 3D-печати и использования аддитивных технологий.

Источник изображения: ГУП «ТЭК СПб».

Как отметило предприятие, благодаря использованию 3D-печати питерские энергетики смогли наладить выпуск как уже снятых с производства запчастей, так и производить ныне недоступные запчасти, избегая тем самым остановок в тепло- и водоснабжении города.

Согласно комментарию руководства ГУП «ТЭК СПб», с осени прошлого года, когда проект был запущен, его усилиями было произведено более 210 единиц критически необходимой для теплоэнергетики продукции, насчитывающей 49 наименований. В их числе крыльчатки охлаждения, уплотнительные кольца, комплектующие для горелок и иные детали, без которых невозможно городское хозяйство.

Детали создаются посредством обратной разработки (реверс-инжиниринга) с использованием отслуживших свой срок (порой даже сломанных) оригинальных запчастей. Затем на их основе строятся эскизы и 3D-модели, которые загружаются в программу 3D-принтера, и вот она — новая деталь. Правда, представители компании не уточняют, насколько долговечными являются эти «отпечатанные» запчасти. В любом случае, это лучше, чем ничего и холод в квартирах.