Не согласиться трудно, согласиться — неполиткорректно. Дилемма-с!

Поведение многих стран не поддаётся логическому объяснению с точки зрения адекватного человека и политика. А когда в чём-то нет логики, то нужно просто получше поискать, и тогда можно прийти к выводу, что неадекватно ведущие себя государства просто не обладают никаким суверенитетом и банально исполняют чужую волю. Роль Украины в этом мире понимают все представители Глобального Юга, а также немногочисленные здравомыслящие политики коллективного Запада. Прекрасно понимают происходящее и в Северной Корее.

Так, сегодня замглавы отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, по совместительству являющаяся сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, назвала «невоспитанными собаками» Украину и Южную Корею, занимающихся «военными провокациями в отношении ядерных государств». Ким Ё Чжон также заявила, что и Сеул, и Киев «выпестованы» Соединёнными Штатами и действуют в их интересах.

«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся туда и сюда для попрошайничества и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды. Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США», — заявила Ким Ё Чжон.

Если отбросить резкие фразы, то, безусловно, сестра Ким Чен Ына абсолютно права. И южнокорейское, и современное украинское государства служат чужим (американским) интересам. Украина является болевой точкой для России, а Южная Корея — одной из многочисленных болевых точек для Китая. Северная Корея здесь, при всём уважении, совершенно не при делах, поскольку мало кому реально интересна, мало кому представляет угрозу и мало от кого может эту угрозу ощущать. Поэтому, собственно, политическое руководство КНДР и позволяет себе такие резкие заявления.