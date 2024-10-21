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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ получат боевые электромотоциклы производства концерна «Калашников»
Пока что тестовая партия, а дальше — как пойдёт.

В определённый период текущего конфликта на Украине ВС РФ начали использовать лёгкие разведгруппы, экипированные мотоциклами. Как вы понимаете, данная тактика сопряжена с такими трудностями, как превосходная видимость соответствующих групп в инфракрасном диапазоне, а также колоссальный шум, издаваемый мотоциклами. Решение у проблемы есть — перейти на электромотоциклы, и в перспективе, вероятно, обеспечивать соответствующие потребности ВС РФ в зоне специальной военной операции будет концерн «Калашников».

По крайней мере, на выходных пресс-служба концерна сообщила о том, что целый ряд моделей боевых электромотоциклов собственного производства «Калашникова» был направлен в приграничные районы. Цель заключается в том, чтобы протестировать эти электромотоциклы в боевых условиях и сделать выводы относительно целесообразности дальнейшего производства и поставок соответствующей техники в зону СВО.

Как отмечает производитель, боевые электромотоциклы малошумны, а также практически не излучают тепло. Конструкция электромотоциклов подразумевает их использование на пересечённой местности, что незаменимо для ведения разведывательных и поисковых операций, а также для вылазок на территорию, контролируемую противником.

#россия #ростех #«ростех» #мотоциклы #«калашников» #электромотоциклы
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