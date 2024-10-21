Путь, который предстоит пройти России в деле импортозамещения, колоссален.

Незаконные западные рестрикции принято высмеивать, поскольку они, и это объективный неоспоримый факт, больше навредили самим вводящим, однако не стоит недооценивать негативное влияние рестрикций на российскую экономику. В частности, всё, что так или иначе связано с машиностроением и высокими технологиями, по инерции десятилетиями опиралось на сотрудничество с европейскими компаниями. После введения ограничений эти связи в нарушение всех договоров, норм и правил были разорваны, и РФ не осталось ничего другого, как пользоваться либо китайскими аналогами несопоставимого уровня качества, либо приобретать западные через параллельный импорт, переплачивая за «серые схемы», либо налаживать собственное производство.

Изображение: демонстрация машинного зала дата-центра.

Понятно, что самый правильный выход — это исключительно третий вариант, но не всё так просто. Замещать западный импорт нужно повсюду. В самых разных отраслях и сегментах. Вот, например, сегодня пермское предприятие «Инкаб» заявило о том, что будет выпускать оборудование для центров обработки данных (ЦОДов, также в простонародье известных, как дата-центры).

Речь пока идёт об оптических кабельных сборках и коммутационных панелях. Как отметил руководитель «Инкаба» Александр Смильгевич, предприятие увидело возможность по внедрению своей продукции после ухода западных производителей с российского рынка. А рынок дата-центров, несмотря ни на что, остаётся быстрорастущим, и оборудования ему нужно много.