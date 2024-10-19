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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина получит первые истребители Mirage 2000 в начале следующего года
Европа очень сильно хочет опустошительной войны. У себя дома, естественно.

История гласит, что угроза, исходящая России со стороны коллективного Запада (Европы), всегда пресекалась исключительно вхождением русской армии в столицу государства-агрессора. Мы бы, конечно, не хотели, чтобы история в очередной раз повторилась, ведь ничем хорошим это для континента при любом раскладе не закончится, но беда заключается в том, что Европа в лице своих помешанных на конфронтации с Россией «элит» сама очень этого хочет, и всеми своими действиями демонстрирует, что мирная, спокойная и толстая жизнь ей надоела.

Так, сегодня глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 будут отправлены на Украину в начале следующего (2025-го) года. Об этом Барро заявил в рамках брифинга со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Помимо самолётов Франция также обеспечивает обучение украинских пилотов.

Несмотря на то, что Mirage 2000 это бесконечно устаревшие истребители, но это всё-таки истребители, и на них придётся расходовать противовоздушные ракеты или ракеты класса «воздух-воздух», да и подпортят результативность они ВС РФ однозначно. Да, несильно, да, ненадолго, но подпортят.

Отметим, что беспрецедентная поддержка Украины коллективным Западом — это единственная причина, по которой российская специальная военная операция затянулась дальше лета 2022 года. РФ уже неоднократно выступала с осуждением вмешательства Запада в этот конфликт, в котором у Запада нет перед Украиной никаких обязательств, и в который он вмешался исключительно с целью «ослабления» России, и заявляла, что способ завершить кризис — это немедленно прекратить поставки Киеву вооружений. В крайнем случае РФ оставляет за собой право на огневое поражение предприятий военно-промышленного комплекса коллективного Запада.

От себя добавим, что за всё беспрецедентное участие Запада в этом конфликте с него по итогам завершения данного кризиса надо будет в обязательном порядке стрясти репарации в пользу России. За ущерб, нанесённый ВСУ западным оружием. А другого у ВСУ уже, собственно, давным-давно и нет: истощение, оказываемое ВС РФ по отношению к ВСУ — это вещь суровая и неоспоримая.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #психиатрия #франция #истребители #боевая авиация #mirage 2000
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В Киеве заявили, что согласны на вступление Украины в НАТО только в границах 1991 года
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