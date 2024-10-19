Интересно, о чём эти переговоры вообще велись.

Президент Беларуси Александр Лукашенко является мастером создания политической интриги. Учитывая, что через Беларусь при необходимости можно вести переговоры о завершении украинского кризиса, в котором виноват коллективный Запад, сегодняшнее заявление Лукашенко о том, что вчера, 18 октября, он провёл «сложные, но интересные» переговоры с представителями этого самого коллективного Запада, вызывает как минимум неподдельный интерес.

Безусловно, в подробности белорусский лидер вдаваться не стал, поэтому не исключено, что мы уже надумали себе лишнего. С другой стороны, вряд ли Лукашенко стал бы акцентировать на этом событии внимание, если бы оно не имело значение.

Напомним, что именно Беларусь стала первоначальной площадкой для переговоров между Россией и Украиной в самые первые дни специальной военной операции. Именно переговоры в Минске в итоге привели к переговорам в Стамбуле, которые могли бы завершить этот совершенно не нужный Украине кризис, да ещё и на максимально выгодных для неё условиях, если бы в данный процесс не встряли коллективно-западные политические функционеры, отговорившие, уж не знаем, как — шантажом ли, подкупом ли, давлением на гордыню ли — да и это не важно, от дальнейшего мирного урегулирования.

Также следует помнить, что Беларусь принимала делегации России, Украины, Германии и Франции во время формирования так называемых Минских соглашений, выполнив безоговорочно которые, Украина осталась бы целой, с рабочей экономикой, с полным населением, без запредельных разрушений, но без Крыма, вопрос по которому на тот момент был абсолютно решён — так же, как сейчас решён вопрос по Херсонской, Запорожской областям и ДНР с ЛНР.