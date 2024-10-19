Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко сообщил о проведении «сложных, но интересных» переговоров с представителями Запада
Интересно, о чём эти переговоры вообще велись.

Президент Беларуси Александр Лукашенко является мастером создания политической интриги. Учитывая, что через Беларусь при необходимости можно вести переговоры о завершении украинского кризиса, в котором виноват коллективный Запад, сегодняшнее заявление Лукашенко о том, что вчера, 18 октября, он провёл «сложные, но интересные» переговоры с представителями этого самого коллективного Запада, вызывает как минимум неподдельный интерес.

Безусловно, в подробности белорусский лидер вдаваться не стал, поэтому не исключено, что мы уже надумали себе лишнего. С другой стороны, вряд ли Лукашенко стал бы акцентировать на этом событии внимание, если бы оно не имело значение.

Напомним, что именно Беларусь стала первоначальной площадкой для переговоров между Россией и Украиной в самые первые дни специальной военной операции. Именно переговоры в Минске в итоге привели к переговорам в Стамбуле, которые могли бы завершить этот совершенно не нужный Украине кризис, да ещё и на максимально выгодных для неё условиях, если бы в данный процесс не встряли коллективно-западные политические функционеры, отговорившие, уж не знаем, как — шантажом ли, подкупом ли, давлением на гордыню ли — да и это не важно, от дальнейшего мирного урегулирования.

Также следует помнить, что Беларусь принимала делегации России, Украины, Германии и Франции во время формирования так называемых Минских соглашений, выполнив безоговорочно которые, Украина осталась бы целой, с рабочей экономикой, с полным населением, без запредельных разрушений, но без Крыма, вопрос по которому на тот момент был абсолютно решён — так же, как сейчас решён вопрос по Херсонской, Запорожской областям и ДНР с ЛНР.

#политика #беларусь #белоруссия
+
Написать комментарий (0)
Путин прокомментировал вопрос о сроках завершения СВО и добавил, что победа будет за Россией
Путин: Россия будет стремиться к долгосрочному и прочному миру, а не к перемирию на неделю-две
Украинские ресурсы сообщили, что этой ночью по Киеву наносились удары некими новыми российскими дронами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему кабина БелАЗ-540 расположена таким образом
6
4790К vs Ryzen 5 5600X в новых играх 2024 года
126
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
11
Что такое автопластилин, из чего делают и зачем он нужен
1
8 самых захватывающих фильмов про постапокалипсис для любителей игр серии Fallout
2
Когда выйдет Sony PlayStation 6 - все инсайды в одном месте
2
10 лучших авто для бедного студента
27
Обзор игры Enotria: The Last Song – достойная замена Dark Souls в локациях солнечной Италии
+
Сборка ремастера The Elder Scrolls II: Daggerfall на движке Unity
+
Как менеджеры AMD и NVIDIA вынуждают геймеров платить больше за процессоры и видеокарты
7

Сейчас обсуждают

4pokalin
14:00
Он и сейчас такой, существенного ничего не сделали, одни заявления. После начала операции в свиностане, стало понятно кто чем располагает. А то, что они хотят там когда то в будущем сформировать брига...
НАТО нарастит количество артиллерии, систем ПВО и современных истребителей на границе с Россией
Виктор Саввинов
13:53
Так власти россии их за это критикуют, а щас другое получается.
Глава ГУР Буданов считает, что Россия завершает подготовку военных КНДР для отправки в зону СВО
Offtop2006
13:52
Проблема. Даже с опытом. Они могут сейчас сами сделать только "грязную" бомбу, чисто загадить окружающую среду.
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
Виктор Саввинов
13:51
А ведь до 24 февраля 2022 г НАТО был полумертвым альянсом.
НАТО нарастит количество артиллерии, систем ПВО и современных истребителей на границе с Россией
kostiksimb
13:50
Ну хохлам же не мешает нанимать пшеков, грузин и тд , так и мы
Глава ГУР Буданов считает, что Россия завершает подготовку военных КНДР для отправки в зону СВО
linux4ever
13:49
Не байка, их даже найти можно, но двигатель мертвый.
Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий
Виктор Саввинов
13:49
Как ни странно, но даже главные хейтеры Ждалкера 2 говорят что игра будет норм.
Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 был продемонстрирован журналисту GamesRadar
Виктор Саввинов
13:47
Есть некая Армата, которую не видели на поле боя, но по слухам он неуязвим.
MWM: Leopard 2 оказался уязвимым и не очень эффективным, что скажется на его продажах
Виктор Саввинов
13:45
Германия отправит Украине ракеты AIM-9L Sidewinder и 4361 беспилотник
Виктор Саввинов
13:43
Создать ядерку для них не проблема, опыт имеется. А вот создать средства доставки ядерной боеголовки, это уже совсем другая история.
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем